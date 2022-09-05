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開放國門？蘇貞昌：量能充足下穩健開放、漸進鬆綁

▲蘇貞昌今主持擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況等議題進行討論。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌今主持擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況等議題進行討論。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-05 15:03:562022-09-05 15:11:25

行政院長蘇貞昌今（5）日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放現況以及成人與兒童疫苗施打情況等議題進行討論，對於國人關注何時邊境解封，蘇貞昌會中指出，總統蔡英文日前請行政團隊評估開放邊境時程，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。

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蘇貞昌今日上午召開防疫會議，會中指揮中心指出，全球疫情趨緩，降低11%，BA.5變異株為全球主流株，佔比約78%，需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變；國內病例數增幅上升，而輕症與無症狀者維持在99.55%，目前已開學且中秋連假將至，人群交流機會增加，須持續密切監測後續疫情發展。

此外指揮中心說明，入境採檢陽性率下降，上周整體採檢陽性率為3.58%，另自上月22日調升入境總量為5萬人，上周入境總人數為4萬4900人，本月1日、2日入境人數分別達7758與7158人次，為疫情以來新高，此期間自駕旅客佔1%，防疫車輛使用率達72%，防疫旅宿使用率達71.1%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告說明，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93%，第2劑為86.8%，第3劑為72.4%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93%，第4劑施打率則為9.6%，累積施打已超過6089萬人次，目前疫苗數量尚屬充足。

對此蘇貞昌指出，如指揮中心日前所預估，國內疫情有微幅增加趨勢，也請指揮中心持續觀察疫情發展狀況，滾動調整相關防疫措施，因入境人數上限已調升為5萬人，有關機場檢疫、防疫車隊及旅宿量能，請指揮中心持續盤整並採取精進措施。

蘇貞昌表示，感謝國人及各界配合「居家檢疫3+4」、入境人數總量管制等措施，目前疫情發展在預估與可控範圍內，蔡總統於上月19日便已表示，請行政團隊仔細評估開放邊境的時程，並同時做好配套措施，在國內醫療量能整備充足下，朝向穩健開放、漸進鬆綁的方向。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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