中天捍衛新聞自由　向北檢控告曹興誠涉妨害名譽

中天電視台董事長廖麗生不滿聯電創辦人曹興誠日前拒絕「中天新聞」記者的提問、並批評是「匪台」，今（5）日偕同中天記者林宸佑前往台北地檢署，按鈴控告曹興誠涉嫌妨害名譽。廖麗生說，他們不能接受「匪台」的說法，將向曹求償5億元，並全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金，襄助全台學校，重建台灣禮義廉恥、尊重民主的價值。
林宸佑說，9月1日記者會中，他提問的「清零政策」，不只是他個人，更是全台人民亟欲知道的疑問。曹興誠無法回答即罷，豈可以公然侮辱他本人和誹謗中天電視的方式，來逃避台灣人民的質疑？
林宸佑表示，這幾天公司高層也覺得公司及記者個人名譽都必須被捍衛，非常支持提告；當然也非常感謝在提問當下，有一個記者大哥幫忙大喊說「現在這邊是一言堂嗎？」非常感謝他，因為這是一起在捍衛新聞自由。
林宸佑指出，這幾天網路上看到許多討論，甚至曹董還特別說「怎麼一個媒體在限制言論自由」；林說他必須澄清，他完全沒有限制曹董的言論自由，曹董想反駁或拒絕他的提問，他都非常尊重，何來拒絕、限制曹董言論自由的說法？
林強調，今天提告的重點在曹為何會用「中天是匪台」這種侮辱性、情緒性字眼，在記者會中對一個記者說話？提問時，他沒有講到任何一句侮辱性的話或對曹董人身攻擊，但曹一聽到中天就用情緒性話語來攻擊，這難道是大企業家應有的風度及講話的藝術嗎？那媒體的提問權、第四權就應該被踐踏嗎？所以今天決定站出來透過司法捍衛人格，同時也希望新聞自由必須被保護。