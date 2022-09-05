免治馬桶容易傳染性病？真相大逆轉　感染科醫師這樣說

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黃建賢說，新光醫院近幾年也引進「AI感測免治馬桶」，它能分辨使用者性別，自動掀蓋至適當使用高度，避免不必要的觸碰造成交叉感染等疑慮。他直言：「其實陳時中此政策目前也僅止於腦袋裡想，民眾討論的應該是它的執行效力以及配套維護，而非爭吵這些疑慮。」
針對民眾質疑「性病傳播鏈」解釋，黃建賢強調：「其實免治馬桶並非增加性病感染，反而幫助減少。」過去傳統坐式馬桶可能會有「手摸來摸去」等疑慮，是有增加性病感染的可能，不過換作免治馬桶大大減少了這問題，「古時候醫療還不發達，是有可能梅毒等性病留下的瘡疤爬滿臀部、大腿等部位。不過我們台灣現代已經完全沒有這個問題，所以不太可能光坐一個馬桶就感染性病。」
針對陳時中「免治馬桶」政見引發論戰，陳志金醫師昨發文列舉4點釐清迷思，首先他指出：「如果免治馬桶那麼容易傳染性病，它還會繼續存在嗎？」並舉例各大飯店，甚至是日本奧運、市議會都採用安裝免治馬桶；再者免治馬桶內裝噴嘴在如廁時是「藏起來的」，陳志金點出：「噴嘴『出鞘』完成任務後，它是會清洗後，才收回的。」第三點，陳志金幽默點破盲點，表示：「縱使坐上免治馬桶，你的手並不會因此被綁起來，所以，你還是可以選擇用手（當然是拿衛生紙）擦屁屁喔！」提醒不一定要使用免治馬桶的內裝沖洗噴嘴。
最後陳志金無奈強調：「其實，得到性病最常見的『途徑』，大家心裏都很明白。」忍無可忍嗆：「請不要隨便推給馬桶好嗎？」此文一出引發不少網友大力支持，「而且又不是你坐上去就會噴你～免治馬桶比87還聰明好嗎」、「免治馬桶超級棒，日本旅遊最愛，現在中油跟國道休息區也有，更好的旅遊體驗」、「中油加油站很多都有安裝，若真的會造成性病傳染中油早就賠死了」，皮膚科專科醫師林昀萱也現身留言：「我有遇過問我是不是衣服內褲拿到公共洗衣機洗才感染到性病的…。」讓她哭笑不得。