朱芯儀爆動刀後「站不起來」！親吐抗癌心聲：醫生也嚇到
台灣女藝人朱芯儀，於今年3月初迎接36歲生日時，卻向大家宣布自己罹患乳癌，震驚娛樂圈。雖然5月底開刀後就不必接受化療，但她日前卻透露自己飽受藥物困擾，每次站起來就很吃力，讓大家十分擔心。所幸今（5）日稍早，她再度發文分享自身狀況，強調自己沒有惡化，並和大家報平安。
朱芯儀日前在IG限動上透露，5月底進行乳房手術後，就因為藥物的影響，導致她的左膝蓋就一直出現刺痛感，「醫生也跟我說，之後可能找骨科醫生，打個玻尿酸之類的」，也因為刺痛感的關係，讓她每次想站起來時就感到吃力，目前則透過保健食品改善狀況。結果消息曝光後，讓不少粉絲感到憂心。
對此，朱芯儀今日又在IG限動上發文和大家報平安，「一直都穩定治療中，就算沒有化療藥物，也還要打標靶藥物…」有趣的是，朱芯儀還說，回診時主治醫生也很緊張的關心她狀況，「原來醫生也有在看新聞，不要嚇我的醫師，就只是膝蓋痛而已，他差點以為我不能走路了」。
最後朱芯儀也強調，自己絕對沒有惡化，並吐露抗癌心聲，「生病就是漫長的旅途，你以為好些了，其實根本不能鬆懈，不能鬆懈的是對抗惡細胞的決心，以及想要變好的堅定。」
其實朱芯儀早在上個月初露面時，就小小報告身體狀況，動刀前就檢查發現3顆癌細胞還看得到2顆，所幸動完刀後只剩原位癌，「很幸運，我就覺得好像看到很多希望。」目前也不用再打化學治療藥物，但她還是要定期回診，並接受12次的標靶藥物治療，預計打到明年3月。（編輯：詹鎰睿）