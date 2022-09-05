《原子》金雲同隊蔡承祐打籃球 喊話前輩「一定蓋火鍋」
田壘、賀軍翔、王品澔、張庭瑚、金雲和蔡承祐等人，今（5）日出席《Champion Star星光籃球對抗賽》記者會，其中剛從《原子少年》畢業的金雲受訪時，坦言很開心能與同節目好友蔡承祐變成隊友，並不會擔心被比較，認為只要盡全力表現就好。
193公分的金雲在眾人中特別顯眼，擁有身高優勢的他，不外乎喜歡打籃球，在意氣風發的高中時期，也很喜歡挑戰切入等激烈動作，但在意外「坐飛機」、腰受傷後，就有稍微收斂。
金雲表示如果這場籃球賽有提供票券的話，就會邀請家人來看，至於球技方面，他坦言高中時很常打，但上大學後就因為忙於《原子少年》關係，練習時間相對減少，已經將近3個月沒有接觸籃球，不過私下有與木星一些成員打過。
金雲將在籃球場上，與許多演藝圈前輩切磋，坦言一開始確實有些緊張，不過在與他們聊天後，發現大家都很親切，心情就會比較放鬆，至於如何應對經驗豐富的前輩？他笑說：「蓋火鍋是一定會的。」
由於與同樣來自《原子少年》的蔡承祐在同一場籃球賽，金雲被問到會不會擔心球技不及對方？他謙虛地說：「沒有想這麼多！畢竟都在同一隊伍，我就是把自己發揮好就好。」
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