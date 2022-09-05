張善政報告涉抄襲 民進黨：誠信嚴重瑕疵有何資格參選？
有媒體今（5）日揭露國民黨桃園市長張善政於2009年的研究報告中，涉抄襲2006年NCC委託工研院報告，對此民進黨表示，張善政不但「抄很大」，更嚴重的是該計劃還領走1740萬元人民納稅錢，套句張曾說過的話「誠信比學問重要」，批評像這樣誠信有嚴重瑕疵的人，有什麼資格參選桃園市長，籲張善政馬上向社會大眾道歉，國民黨主席朱立倫也應為提名張善政，向桃園人道歉。
民進黨發言人謝子涵指出，張善政日前遭媒體爆出拿農委會近6000萬元的經費所做的研究報告，不但涉嫌英翻中、簡轉繁等花式抄襲，甚至還大量複製貼上農委會跟NCC等政府單位的報告內容，但張和團隊至今未說明清楚，還企圖把責任推給宏碁和農委會，切割自己只是計畫主持人，抄襲與他無關，計畫是下面的人執行。
謝子涵說，張善政今更被媒體進一步爆料，這系列農委會的研究案，其中原本未公開的2009年的子報告，在塵封13年後，也被發現這份花了全民1740萬元納稅錢的報告，竟有近一半內容，移花接木自國家通訊傳播委員會（NCC）2006年委託工研院進行的一份98萬研究報告，情節十分離譜。
謝子涵說，該計畫在跟農委會簽訂契約時，不但明訂報告及「研究成果內容不得有抄襲、剽竊」等情事，如有違反「計畫主持人除應負單賠償與法律等責任」，張善政今天竟然還有臉說「政府發表的公開報告在合理範圍都可以重製」。
謝子涵強調，60頁報告有29頁雷同這也在合理範圍嗎，張善政這種人一旦擔任地方首長，是否也會放任委託案亂搞與抄襲，讓全民買單後果，呼籲張善政應誠實面對。