數位監控？河南人「賣臉」換油　中國遭爆訓練人臉辨識AI

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《華盛頓郵報》國安記者卡德爾在澳洲媒體《雪梨先鋒報》所撰寫的「全球最大的人類監控實驗」報導中，詳述習近平「科技專制」的起點如創建網信辦，嚴格審查中國網路輿論，接著更大興文字獄、透過「實名制」把身分證與手機SIM卡綁在一起，藉此除決匿名發言與扼殺異議分子，而一場場耗資數百億美元的中國人臉辨識實驗也由此誕生。
報導指出，中國政府的「天網」、「銳眼」政策彷彿是科幻小說或烏托邦預言世界才有的監控，透過攝影機所蒐集的資料與全中國警察局系統連結，警方幾乎可以在監視器當中利用準確的辨識系統清楚分類、跟蹤、辨識任何一個中國公民；而為了訓練出更精確且複雜的演算法，有中企在河南省郟縣農村舉辦活動，參與的老人家往往只知道自己是去「賣臉」拍照，就能拿到食用油等禮物做為回報。卻不曉得這些臉部資料用在何處。
此外卡德爾還從警方手中取得數千份採購訂單，當中列出數項對監控系統的要求，包含攝影機必須能夠掃描路人身分、辨識逃犯並創建自動警報系統，當局還透過犯罪紀錄與系統辨識過後的身分建立「黑名單」，包含曾經示威過的異議分子、新疆維族與西藏藏族、吸毒前科、精神疾病等民眾，就連海外遊客與罪犯的特徵如年齡、性別也都必須能夠一一詳列。
報導內提到，中國天津市西青區警方就曾在2018年的採購清單中購置價值400萬美元的辨識系統，但凡民眾深夜外出、連續往返公共場所都會被視為「可疑行徑」並自動通報警方；根據到2020年底的統計，中國攝影機的數量落在2億到6億多架之間，不過尚不清楚其中有多少攝影機具備了更先進的臉部識別功能。
卡德爾在文中也提到，這些人臉辨識技術已經成為中國政府大學、監獄和醫院的設備標準，例如重慶1所職業學校也曾購置價值12.4萬美元的臉部識別系統，學生在宿舍睡覺時會遭到監控，包含幾點睡覺、幾點起床等資訊都會隨著個人身分如年級、姓名、學號、身分證字號、宿舍床位、種族等一併紀錄在內。