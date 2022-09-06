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中捷運破千萬人次倒數計時　送幸運兒1年免費搭乘黑鑽卡

▲台中捷運破千萬人次進入倒數計時，將在車站迎接突破千萬幸運兒，致贈365天無限搭乘尊榮黑鑽卡(圖／中捷公司2022.9.6)
▲台中捷運破千萬人次進入倒數計時，將在車站迎接突破千萬幸運兒，致贈365天無限搭乘尊榮黑鑽卡(圖／中捷公司2022.9.6)

記者柳榮俊/綜合報導

2022-09-06 07:09:00

台中捷運破千萬人次進入倒數計時，中捷公司將在車站迎接突破千萬幸運兒，致贈365天無限搭乘尊榮黑鑽卡，其他各站與該名旅客同分同秒出站者也同享尊榮，因此幸運兒可能不止一位。中捷公司提醒旅客除了持續搭乘，記得下載台中捷運APP、註冊捷粉、登錄電子票證卡號，獲獎將可得到通知。

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台中捷運綠線累積運量82日突破900萬人次，在各項活動帶動下，8月單月運量達到80.9萬人次，較770.9萬人次成長14％，近日累積運量即將突破千萬人次。台中捷運公司董事長林志盈表示，千萬人次搭乘相當於減少7460噸的碳排放，等同台中市52座中央公園的年吸碳量，平均一個人搭乘捷運上下班、上下學一趟，可以為地球減排0.75公斤，期待更多人加入綠色運輸的行列，以實際行動為環境保護盡一份心力，這也是台中捷運的社會責任、台中市追求城市永續發展重要的一環。


中捷公司表示，千萬人次預估於98日至10日期間達成，中捷公司除了在車站迎接突破千萬人次幸運兒，贈送365天無限搭乘尊榮黑鑽卡，可不限次數免費搭捷運1年，並會公布其他站同分同秒出站的乘客卡號，也都致贈最高等級的黑鑽卡，所以幸運兒可能不止一位。提醒大家，下載台中捷運APP、註冊捷粉、登錄電子票證卡號，獲獎將可得到通知。


此外，下載APP、註冊捷粉、登錄卡號後，911日前持電子票證搭乘中捷，即可參加「中捷千萬 有你+1」抽獎活動，每搭滿5次即享1次抽獎機會，搭越多中獎機率越高，有50名幸運旅客可獲得中捷千萬人次限量紀念悠遊卡1套，華信航空並加碼贊助國內來回機票2名，可任選澎湖、金門、花蓮航點。


中捷迎接千萬人次慶祝活動還有其他好康，千萬人次達成後，將推出限量紀念商品，並與在地特色店家結合舉辦週末市集等活動，相關活動訊息請留意台中捷運官網（https://www.tmrt.com.tw/ ）、FBhttps://www.facebook.com/tmrt.com.tw/ ）、台中捷運粉好康FBhttps://www.facebook.com/groups/taichungmrt.fans/ ）。(台中捷運公司廣告)

▲台中捷運破千萬人次進入倒數計時，將在車站迎接突破千萬幸運兒，致贈365天無限搭乘尊榮黑鑽卡(圖／中捷公司2022.9.6)
▲台中捷運破千萬人次進入倒數計時，將在車站迎接突破千萬幸運兒，致贈365天無限搭乘尊榮黑鑽卡(圖／中捷公司2022.9.6)

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