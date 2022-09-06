小米中秋節優惠今起跑　旗艦機省4500、清潔家電同步降價

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Redmi Buds 4為混合式主動降噪技術在AI演算法支援下，可區分人聲及環境噪音，並根據環境噪音程度進行智慧場景判斷，提供深度降噪、平衡降噪、輕度降噪3種ANC主動降噪等級選項，以及能夠自動判斷場景的智慧調節模式；提供「通透模式」與「人聲增強模式」雙通透模式。售價1,195元，9/6開賣。
Xiaomi 智慧彩光燈帶配備音訊接收器，可創造與音樂同步脈動的燈光效果，提供8種動態照明效果：彩虹、極光、波浪、光譜、營火、流星、循環、磚塊，並可自訂燈帶各區段的顏色及照明效果，透過音樂辨識演算法，可自訂與音樂同步的色彩、靈敏度和動態效果。售價1,495元，9/6開賣。
除了新品登場之外， Xiaomi 12系列也推出優惠價，旗艦機皇Xiaomi 12 Pro直降2,000元，優惠價24,999元，購買再贈新品Xiaomi智慧彩光燈帶；小螢幕真旗艦Xiaomi 12直降4,500元，優惠價不到2萬元，特價19,499元，購買再贈Xiaomi智慧彩光燈帶。Xiaomi 11T Pro直降3,500元，優惠價14,499元，領優惠券後最低只要13,999元，購買再贈20000小米行動電源3快充版（價值665元）。
Xiaomi Book S 12.4"售價20,995元，購買贈Xiaomi GaN充電器 65W 1A1C 版（價值765元）；Xiaomi Book S 12.4"搭配Xiaomi Book S 12.4 Keyboard雙件組合套裝組合價22,990元。智慧顯示器 P1 55型直降3,000元；Xiaomi 27型2K電競螢幕直降2,000元，優惠價9,995元。Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版、空氣循環淨化器皆降2,000元，米家無線吸塵器G10降1,600元等一系列優惠。