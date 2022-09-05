沒有挺侯！陳燕飛挺林佳龍直說新北烤太久該翻了

民進黨新北市長候選人林佳龍今（5）日出席「宜蘭人挺佳龍共同發起人」記者會，令人矚目的新北市市政顧問、新北市宜蘭同鄉會總會長陳燕飛也出席力挺，除了簽署共同發起人連署書外，並致贈林佳龍宜蘭到新北高鐵車票，感謝林佳龍在交通、觀光的貢獻，還打趣地說到，過去政見發表有很多香腸攤，樓上的人會喊「要翻、要翻」，新北市已由國民黨執政17年，沒翻面會烤焦，所以要力挺林佳龍，讓新北大翻新。
對於媒體詢問前些日子陳燕飛與尋求連任的新北市長侯友宜同台引發很多聯想，陳燕飛表示，本來就挺林佳龍，這並沒有什麼特別，過去因為林佳龍支持宜蘭故鄉的建設，當然旅北的鄉親一定要有這個機會報答，就是要支持他，強調過去挺游錫堃，現在也挺林佳龍，這二、三十年來都是同一條船，一路走來、始終如一，沒有侯友宜拔樁成功的事。
林佳龍表示，選舉就是民主能夠選賢與能的嘉年華，感謝宜蘭人相挺，過去和宜蘭也有非常深的淵源，在交通部長任內實現了宜蘭人多年的願望，包括高鐵能夠延伸到宜蘭、鐵路高架化、未來的國五銜接蘇花改、興建蘇花安、甚至台62線快速道路，感謝宜蘭人情義相挺，過去的打拚和地方有緊密的關係，未來會建構一個新北跟宜蘭的共同生活圈，強調隨著交通建設完備後，車流、人流、物流、金流可以「萬流歸宗」，也是讓宜蘭加入首都圈成為不可或缺的一部分。▲新北市宜蘭同鄉會總會長陳燕飛與林佳龍及立委陳歐珀共同出席記者會，表達支持力挺態度。（圖∕記者吳嘉億攝，2022.9.5）