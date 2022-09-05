歷年同期新高！鴻海8月營收4489 億元 看Q3審慎樂觀
鴻海今（5）日公布2022 年 8 月營收達4489 億元，月減 5.51%，年增 12.21%，為歷年同期新高。2022 年累計前 8 月營收為 3.84兆元，年增 9.21%，同樣也是歷年同期新高。展望第三季，公司審慎樂觀，惟仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化。但強調以目前能見度來說，第三季與去年同期相比可望成長。
針對8月營收，鴻海指出中國大陸四川、重慶雖歷經限電，但集團透過營運彈性以及供應鏈優勢因應，所以對營運影響不大。8月份雖主要產品進入新舊產品轉換期，但其他消費智能產品需求仍維持旺盛，「消費智能產品類別」與上月相比表現持平。因消費智能產品類別零組件出貨增加，「元件及其他產品類別」月對月有顯著成長。
在年對年表現部分，四大產品類別皆為正成長，其中「雲端網路產品類別」、「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」達雙位數成長，「消費智能產品類別」年對年有顯著成長。
展望第三季，鴻海表示審慎樂觀，惟仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化。以目前能見度來說，第三季與去年同期相比可望成長。至於全年度展望，與8月份法說會說明相同，預期將由原先的大致持平，上調為成長。