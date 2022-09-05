TOYOTA 攜 KOL 舉辦《TOYOTA Story》IG 徵稿活動！
近日疫情逐漸趨緩，吸引民眾走出戶外，掀起國內旅遊熱潮。在大家開車瘋出遊的同時，TOYOTA 攜手多位人氣藝人與網紅車主推出《TOYOTA Story》照片募集活動，廣邀車主們曬出你的 TOYOTA！記錄你與 TOYOTA 一同經歷的記憶瞬間。
TOYOTA為了拉近品牌與消費者的距離，持續經營多元社群平台，除了提供最新品牌消息的Facebook、打造網路直播娛樂節目的TOYOTA TV、以及擁有豐富車款影音內容的YouTube外，更在IG平台透過與網紅跨界合作，呈現創意趣味的用車生活。截至今年八月TOYOTA官方IG已擁有超過12萬名粉絲，成為IG追蹤數最多的台灣汽車品牌！
為了回饋粉絲，本次《TOYOTA Story》特別提供高額投稿獎金，攜手人氣藝人與網紅，為大家帶來投稿靈感。今年首次過父親節的饒舌歌手大淵，曬出RAV4陪伴一家三口出遊的溫馨畫面；人氣網紅侑敏Yomin，也分享自己與愛車的多張旅遊美照。
即日起至9月30日，投稿即有機會獲得高額獎金與好禮。冠亞軍分別可獲得3萬元、2萬元之獎勵，另有20名幸運參加者可獲得全家五百元禮物卡，更多活動詳情請前往TOYOTA官方IG帳號查詢，接下來TOYOTA IG也將持續分享更多投稿者提供的精彩畫面。