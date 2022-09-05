宏佳騰 STR 首波預購熱 萬元優惠延長至 9 / 15
宏佳騰新世代油車 STR 一上市即以帥氣外型、靈活好騎，引發市場熱烈迴響，打造如同白牌短軸距的輕量化車身設計與黃牌的優秀動力與路權，不只帶來雙重標準的雙倍享受，還能輕鬆滿足騎士的跨區通勤與週末出遊的各種需求，預購累積至今日已熱銷突破 350 台！為感謝廣大消費者支持與熱愛，宏佳騰特別將預購萬元優惠延長至 9 月 15 日，讓更多民眾以超甜價格輕鬆享有自由路權，並舉辦兩款新世代油車試乘好禮活動，敬邀民眾至各展銷門市親身體驗全新世代的移動方式。
而針對想入手簡約百搭，怎麼看都不膩的New CO-IN民眾，宏佳騰自9月5日起同步推出試乘後購車，即可享品牌奶茶色安全帽與3次免費機油保養（工資另計），總價值2,250元雙重預購好禮。STR與New CO-IN兩款新世代油車搭配預購優惠與政府補助，最低入手價分別為131,500元與86,500元；另可選擇業界唯一信用卡刷卡最高24期零利率購車優惠，讓您輕鬆入手。
不僅如此，為了讓民眾親自體驗的騎乘魅力，即日起至9月30日至宏佳騰機車經銷據點試乘兼具靈活車身與黃牌路權的STR與前衛白牌New CO-IN，完成問卷填寫還可參加好禮週週抽活動，讓您有機會將500元加油金、COLD STONE酷聖石冰淇淋券2張，總計超過40個幸運名額將好禮免費帶回家，越早參加中獎機會越高。
好騎，試了就知道！歡迎喜愛宏佳騰機車的民眾就近詢問鄰近展銷門市預約試乘，或持續關注宏佳騰機車官網／官方粉絲團了解最新活動資訊。