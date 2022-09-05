MAZDA Taiwan 導入預約指定「服務專員」和「保修技師」服務
MAZDA 貼心守護每一位車主，不僅提供充滿駕馭樂趣的汽車產品，也將細緻的日式誠心款待服務精神，落實在與車主互動的細節中。台灣馬自達為提供車主更完善貼心的服務體驗，與時俱進不斷優化預約返廠流程，車主透過MAZDA官方網站與【My MAZDA】App 線上預約功能，不僅能有效減少在現場等候的時間，提前預約保養最多享有9折優惠，並精確掌握愛車的檢修紀錄，讓擁車生活更加安心。MAZDA以不斷追求更加細膩的貼心服務為初衷，於今年升級導入預約指定「服務專員」和「保修技師」功能，讓車主們能更彈性自在地安排行程。每次返廠時均可指定由同一位服務專員接待，並讓信任的技師為自己提供全方位的維修建議，無論對於愛車維修紀錄，或是汰換零件的時程與保養修繕等注意事項，都能更有條理且前後一致地向車主解說，不僅能有效提升車主返廠保養的意願，更能完整守護車主的行車安全。
提供車主無後顧之憂的駕馭旅程是 MAZDA 始終不變的初衷，除了最基本的硬體設備與保養修繕環境外，MAZDA亦相當重視售後客服人員及維修技師的專業訓練，針對車主服務的相關細節、汽車售後零件保養更換，保養廠均採取統一標準，讓每位MAZDA車主以最適合自己的步調，迎向嚮往的精采生活。