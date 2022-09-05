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柯志恩節目談高雄自殺率　張博洋：選舉炒作不應該

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）天接受李明璇訪問，談及高雄自殺人數高居六都第1。（圖／翻攝畫面）
▲國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）天接受李明璇訪問，談及高雄自殺人數高居六都第1。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-05 16:50:512022-09-05 16:57:23

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（5）天接受李明璇訪問，談及高雄自殺人數高居六都第1，未見市府提出有成效的防治措施，台灣基進高雄三民區候選人張博洋認為，支持度再怎麼低，都不該拿自殺率這種嚴肅的議題來救，過去擔任過淡江大學教育心理與諮商研究所教授、所長的柯志恩，為了選舉炒作自殺率議題，真的很不應該。

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柯志恩指出，過去10年，高雄自殺人數高居六都第1，約有4,700人，這些自殺、浮屍案不能當作個案處理，要探討背後因素，對於經濟、生活的困頓，憂鬱症已經是世界第三個文明病，不曉得邁市府做了那些防治措施，這麼多的案子總可以歸納出原因，為什麼跳河自殺的人這麼多，期望看到分析報告，告訴大家該如何防堵，不要每次一提出問題就被說是唱衰高雄，或是出現官方回應，這就是不敢面對現實。

▲張博洋認為，不該拿自殺率炒選舉。（圖／台灣基進提供）
▲張博洋認為，不該拿自殺率炒選舉。（圖／台灣基進提供）
對此，張博洋表示，柯志恩沒講的是，韓國瑜執政時就是高雄自殺率最高的時候，國民黨放任問題發生，沒有改善，現在到了選舉，接棒者還敢拿出來講，擺明就是刻意操作別人的痛苦，造成民眾的不安與恐慌，若無心也無能力解決問題，就真的別在選舉時期拿自殺率出來大書特書。

張博洋說，面對自殺案，在制度上有很多事情可以做，包括加強基層訪視長輩關懷、增加社工人力與預算、加強風險場域的巡視密度、與基層里長合作加強高風險族群的發現、強化慢性疾病以及憂鬱症防治，甚至是自殺防治專線1995的倡導。

張博洋強調，自殺防治的難點在於自殺成因很複雜，要降低高雄的自殺率，除了強化既有的通報關懷系統之外，對於自殺的成因應該要有進一步的統計與分析，當我們能更加的了解其困境，也許就能更有效精準的防治，期望我們都能對身邊的人有更多的關懷與包容，因我們無從得知身邊的親朋好友，是否正在面對一場艱辛的戰鬥。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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