柯志恩節目談高雄自殺率　張博洋：選舉炒作不應該

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對此，張博洋表示，柯志恩沒講的是，韓國瑜執政時就是高雄自殺率最高的時候，國民黨放任問題發生，沒有改善，現在到了選舉，接棒者還敢拿出來講，擺明就是刻意操作別人的痛苦，造成民眾的不安與恐慌，若無心也無能力解決問題，就真的別在選舉時期拿自殺率出來大書特書。
張博洋說，面對自殺案，在制度上有很多事情可以做，包括加強基層訪視長輩關懷、增加社工人力與預算、加強風險場域的巡視密度、與基層里長合作加強高風險族群的發現、強化慢性疾病以及憂鬱症防治，甚至是自殺防治專線1995的倡導。
張博洋強調，自殺防治的難點在於自殺成因很複雜，要降低高雄的自殺率，除了強化既有的通報關懷系統之外，對於自殺的成因應該要有進一步的統計與分析，當我們能更加的了解其困境，也許就能更有效精準的防治，期望我們都能對身邊的人有更多的關懷與包容，因我們無從得知身邊的親朋好友，是否正在面對一場艱辛的戰鬥。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995