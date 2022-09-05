張鈞甯看上19歲優質小鮮肉 185cm學霸「貼心私訊曝光」
校園純愛BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》上周開播，4位主演沈駿、李振浩、徐碩廷與黃信赫今（5）日出席媒體茶敘，來自政大傳播學院的19歲李振浩是張鈞甯經紀公司新人，身高185公分，被張鈞甯親自簽約，第一眼就被老闆美貌驚豔：「口罩一脫臉好小！」在張鈞甯生日當天，李振浩半夜貼心傳訊：「生日快樂。」附上很多表情符號。
李振浩人生第一次初吻就獻給沈駿，拍攝當天是情人節，天空下起細雨朦朧又浪漫，李振浩親之前緊張到心臟咚咚跳，一看智能手錶心跳飆到120，沈駿誇獎李振浩越親越熟練，嘴唇互吸到後來紅腫辣辣的，「他的嘴唇有點軟又有點嚼勁，像是比較細的蒟蒻，我還聽到他的喘息聲，我們都吻得很享受，差一點愛上他。」
沈駿擁有花美男的校草外貌，他和李振浩都是從IG帳號「台灣好看高中生」發跡，所以試鏡時就已經認識了，不過拍戲期間為了培養默契，李振浩還去沈駿家睡，戲裡將有李振浩替沈駿脫衣擦藥的親密橋段，沈駿回憶這場戲有點不好意思地說：「當下我還太心急，先拉著振浩看他有沒有受傷，卻被導演吐槽說我太用力，對方沒受傷都被我拽傷了。」
徐碩廷神似林柏宏、許光漢，在戲裡除毛嘗試馬靴、裙子的女裝打扮，黃信赫看了非常驚豔，「一開始認識他是平頭，沒有想到會變這麼漂亮，長腿又白又嫩。」黃信赫之前拍過小賴（賴晏駒）的MV《魚水深情》，也有大尺度親密互動，被問誰比較好親，黃信赫說：「徐碩廷比較好親，因為嘴唇很軟、唇珠立體，舔過去很有感覺。」