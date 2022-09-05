阿諾「離婚前被尪趕出家門」！心酸吐婚姻內幕：我也很累

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每次工作回來，她一到家就馬上跟老公換手，可是就會注意到一些細節，讓她忍不住直說，像是「尿布包法」、「衣服洗完沒立刻曬」，她認為當下有問題要直接講，老公才能知道並且改進，但老公卻覺得自己帶小孩一天，孩子又黏人，光是抱著就5小時過去，都沒有放下來，結果好不容易等到阿諾回來，卻又要被碎碎念。
此外，阿諾也提到，為了照顧孩子，她每個晚上都無法好好睡覺，女兒每4小時要餵一次奶，每2小時又會叫一下，讓她時不時就要去塞奶嘴、哄小孩，「我都沒有在睡覺，我白天也要上班，我也很累」，一天本來睡12小時的她，為了孩子變成2小時都沒睡滿，豈料老公竟然對她說「那妳要不要回娘家休息一下」，雖然知道老公是希望她多休息，但在吵架當下，阿諾坦言「聽起來根本是在趕我回去，我就真的生氣回娘家睡覺，回去以後躺在床上一直哭」。
阿諾說，前陣子因為疫情的關係，大家都瘋狂囤貨，像是民生必需品「衛生紙」就時常被搶光，讓原本個性就比較緊張的她，也立刻訂購兩箱衛生紙，豈料一到貨才發現箱子超大，把她家所有櫃子塞滿，而老公看完也生氣罵她「現在衛生紙是能吃是不是」？
此外，她也特別提及一項讓她印象深刻的事，因為她平時就有起床氣，某天早上她醒來連話都沒講，就默默走去廚房弄早餐，弄完想回書房吃的時候，老公就突然對她說「妳不要一早起來就嫌東嫌西的好不好，很煩」，但阿諾心想「我連一句話都沒講」，現在到底發生什麼事了，老公就接著說「妳一出來就看著洗碗槽的奶瓶，妳就在嫌我沒洗，還有妳看了一下女兒，那個臉就是在怪我把她抱出來，卻沒有馬上換尿布，為什麼一早起來妳不能讓大家有個歡樂的早餐時光」？
阿諾說，她當時一句話也沒說，老公就覺得她的臉在嫌棄一切，也無奈喊冤「可是我的臉就長這樣」，光是從日常小事就能知道兩人個性上實在難磨合，阿諾也坦言兩人都已經努力過了，但未來實在太難走下去，所以才會做出離婚這個決定。（編輯：郭佩蓉）