「想收藏美女」參選人看板帶回收集 犯嫌依毀損罪嫌送辦
國民黨籍市議員提名候選人白喬茵，國民黨高雄市長參選人柯志恩、時代力量高雄市議員參選人鄭侑青，設立於公車亭廣告人像遭毀損，警方獲報後立即組成專案小組，沿路調閱監視器，發現是1名陳姓男子所為，陳男到案後坦承不諱，聲稱。他保存良好，警方訊後依毀損罪嫌函送法辦。
左營分局於111年9月2日接獲報案，稱國民黨籍市議員提名候選人白喬茵，設立於蓮潭會館旁之公車站牌選舉看板遭毀損，警方沿線調閱監視器發現，犯嫌犯案後徒步沿崇德路東往西方向離去，行經勝利路與左營大路口，另於同日3時24分許又至左營大路及海功路口毀損國民黨籍市長候選人柯志恩及時代力量籍市議員候選人鄭侑青，設立於公車站旁之廣告看板，後再沿左營大路北往南方向離去。
警方調閱監視器鎖定犯嫌，身穿白色短袖上衣（胸前有字型文字）、黑色短褲、夾腳拖鞋、左手抱有紙箱等特徵，犯嫌行經鼓山區中華一路即消失無蹤，警方逐戶查訪，鄰居指證為陳嫌，遂通知陳嫌到案說明，並查扣三張競選海報、做案用小刀，詢後依毀損罪嫌移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
左營分局分局長陳文耀強調，選舉投票是憲法所保障人民的參政權，將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力、避免衝突」等安全維護原則，不容以暴力或其他非法之方法干涉任何選舉活動，對於任何違法情事，左營分局必將全力偵辦，呼籲民眾切勿以身試法。