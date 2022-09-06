三麗鷗粉尖叫！高雄漢來8間全新主題房曝光　蛋黃哥現身

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漢來飯店一直都被粉絲激推為「最有誠意、最令人嚮往」的主題房，今年暑假才隆重推出三麗鷗家族足足10間主題客房，讓大人小孩為之瘋狂。不同於其他飯店紛紛搶攻國旅市場，漢來飯店全新打造主題房型，為這些「巨星」量身打造房間，每個細節都充滿驚喜。第一、二波總共加起來18間不同風格主題房，高雄漢來大飯店副總經理陳素娟指出：「主題房擄獲的不只是少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。」
另漢來飯店設置「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務，還安排了20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁服務；另準備迎賓茶點，透過8位角色明星的特性設計迎賓茶點的內容，更令人興奮的是，房間冰箱還附有兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁供旅客免費喝，以及海港自助式早餐、三溫暖、泳池、健身房等設施盡情使用。更多資訊可上高雄漢來大飯店官網查詢。
除此之外，喜愛三麗鷗的粉絲們可不能錯過「Hello Kitty繽紛列車」最後巡禮！全台唯一與國際IP結合的觀光列車「環島之星」，2019年首度攜手三麗鷗推出「Hello Kitty繽紛列車」，相較前一年帶動提高了超過7成的載客率，首年即創下「環島之星」的銷售新高。不過有鑑於與三麗鷗合約將到期，環島之星將在10/30卸下繽紛Hello Kitty彩繪，進入最後巡禮階段。
為回饋粉絲大力支持，易遊網特別推出「Hello Kitty繽紛列車最後巡禮」紀念活動，不僅首度推出限定段點的「體驗套票」，更祭出超過百支行程，像是「花蓮3天自由行」、「溪頭森呼吸2天自駕遊」、「花蓮太魯閣一日遊」等，每人最高現折1千元，想搭乘超可愛的Hello Kitty列車的旅客可千萬一定要把握最後機會！