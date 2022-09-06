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三麗鷗粉尖叫！高雄漢來8間全新主題房曝光　蛋黃哥現身

▲高雄漢來大飯店第二波推出蛋黃哥主題房，超級懶萌巨星讓粉絲全尖叫。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲高雄漢來大飯店第二波推出蛋黃哥主題房，超級懶萌巨星讓粉絲全尖叫。（圖／高雄漢來大飯店提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-06 07:03:00

三麗鷗粉尖叫！高雄漢來飯店自8月來陸續推出三麗鷗超萌巨星主題客房，分別8個人氣明星、10間主題設計房間，其中包含大家熟知的Hello Kitty、酷洛米、美樂蒂、大眼蛙、雙星仙子、蛋黃哥、淘氣猴，每個角色都有自己的主題設計房間，這個暑假萌翻大票旅客。其中萬眾期待的「蛋黃哥」終於在9月第二波主題房亮相，一如既往懶洋洋的蛋黃哥陪伴旅客在房裡「耍廢」，超可愛房型勢必又會造成轟動。

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剛推出就被粉絲敲破碗的「巨星」蛋黃哥本次初登場，這回被塑造成加勒比海洋風，處處可見復古船舵船錨造型，房間並搭配籐製吊椅，一起與蛋黃哥展開懶洋洋的夢幻航海行。另外漢來飯店第二波主題房還推出Hello Kitty「美式學院風」也詢問度破表，校園巴士的大型裝置讓空間充滿童趣氛圍；還有美樂蒂「公主童話」大型美樂蒂床頭板與床邊古董燈飾，搭配窗台兩側佈置成童話森林屋。

漢來飯店一直都被粉絲激推為「最有誠意、最令人嚮往」的主題房，今年暑假才隆重推出三麗鷗家族足足10間主題客房，讓大人小孩為之瘋狂。不同於其他飯店紛紛搶攻國旅市場，漢來飯店全新打造主題房型，為這些「巨星」量身打造房間，每個細節都充滿驚喜。第一、二波總共加起來18間不同風格主題房，高雄漢來大飯店副總經理陳素娟指出：「主題房擄獲的不只是少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。」

▲蛋黃哥主題房首度曝光。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲蛋黃哥主題房首度曝光。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲除了蛋黃哥，三麗鷗經典角色美樂蒂也有公主童話主題房。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲除了蛋黃哥，三麗鷗經典角色美樂蒂也有公主童話主題房。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲經典角色Hello Kitty美式學院校車主題房也是民眾詢問度爆表的房型。（圖／高雄漢來大飯店提供）
▲經典角色Hello Kitty美式學院校車主題房也是民眾詢問度爆表的房型。（圖／高雄漢來大飯店提供）
另漢來飯店設置「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務，還安排了20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁服務；另準備迎賓茶點，透過8位角色明星的特性設計迎賓茶點的內容，更令人興奮的是，房間冰箱還附有兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁供旅客免費喝，以及海港自助式早餐、三溫暖、泳池、健身房等設施盡情使用。更多資訊可上高雄漢來大飯店官網查詢。

除此之外，喜愛三麗鷗的粉絲們可不能錯過「Hello Kitty繽紛列車」最後巡禮！全台唯一與國際IP結合的觀光列車「環島之星」，2019年首度攜手三麗鷗推出「Hello Kitty繽紛列車」，相較前一年帶動提高了超過7成的載客率，首年即創下「環島之星」的銷售新高。不過有鑑於與三麗鷗合約將到期，環島之星將在10/30卸下繽紛Hello Kitty彩繪，進入最後巡禮階段。

為回饋粉絲大力支持，易遊網特別推出「Hello Kitty繽紛列車最後巡禮」紀念活動，不僅首度推出限定段點的「體驗套票」，更祭出超過百支行程，像是「花蓮3天自由行」、「溪頭森呼吸2天自駕遊」、「花蓮太魯閣一日遊」等，每人最高現折1千元，想搭乘超可愛的Hello Kitty列車的旅客可千萬一定要把握最後機會！

▲環島之星Hello Kitty主題列車將在10/30卸下彩繪，易遊網推出「最後巡禮」活動，近百支行程超豐富。（圖／易遊網提供）
▲環島之星Hello Kitty主題列車將在10/30卸下彩繪，易遊網推出「最後巡禮」活動，近百支行程超豐富。（圖／易遊網提供）

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