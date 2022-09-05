中秋節吉星拱照！4生肖好運來臨　第一名「獎金快入袋」

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第四名丶生肖猴『貴人相挺』
中秋前後，「天解」吉星拱照，代表貴人相伴，遇到困境能化險為夷，馬到成功。你的工作運如日中天，無論是想要自己創業或是跳槽都有利。事業上，你的領導或同事都是你的貴人，也在你遇到瓶頸時幫助你，只要你穩紮穩打的做事，就一定有所收穫。另外可以多參加公司聚會，會有人引薦貴人給你，讓你的運勢有更強勁的發展。
第三名丶生肖蛇『張燈結彩』
中秋前後，在吉星「太陰」拱照下，桃花大開丶姻緣大好，太陰娘娘守護未婚女性求桃花，中秋節當天一定要像太陰娘娘奉茶，祈求桃花降臨。已婚女性也可以向月亮娘娘求婚姻幸福。有伴者，也會得到雙方家長丶親友的祝福，情路一路順暢。可以試著在穿衣風格丶髮型丶妝容上換些新意，做些讓自己開心的改變，展現自信美，提高自信心，無形中自然能吸引追求者的眼光，專屬於你的幸福就會更快地降臨喔。
第二名丶生肖馬『事業高升』
中秋前後，將星護體、三台臨照，現在就是最適合改變的時機。你現在可能是真的想轉換跑道，可是卻又對未來感到迷惘，你不知道自己離職後下一條路該怎麼走，或是該往哪裡前進，但這不該是阻礙你前進的絆腳石，是你該開始計劃未來的時刻。你需要把自己的未來計劃表拿出來修改一下，該去進修丶該考證照就去執行，別繼續留在原地了，會白白浪費這次的轉職好機會。
第一名丶生肖牛『財運看漲』
中秋前後，有一波貴人運勢來襲，使你的事業水漲船高，在公司更有底氣，能受到長官青睞，賦予重大合約，而你也能在期限內完美達成目標。雖然這些日子你會辛苦一點，可能需要常常加班，犧牲假日陪伴家人、伴侶的時間來完成這次的任務，但等到完成工作，大筆豐厚的獎金入袋，這一刻你會發現這一切的努力與付出都是值得的。（編輯：潘毅）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。