COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新山水庫蓄水率33.6%「未解渴」　水利署官員曝關鍵因素

▲軒嵐諾颱風襲台，為全台水庫挹注3億5565萬噸水量，不只石門水庫蓄水率飆升至93.8%，甚至使基隆地區緊張水情得以緩解，然而，新山水庫蓄水量仍然偏低。（圖／ NOWnews資料照）
▲軒嵐諾颱風襲台，為全台水庫挹注3億5565萬噸水量，不只石門水庫蓄水率飆升至93.8%，甚至使基隆地區緊張水情得以緩解，然而，新山水庫蓄水量仍然偏低。（圖／ NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-05 17:15:182022-09-05 17:22:23

軒嵐諾颱風襲台，為全台水庫挹注3億5565萬噸水量，不只石門水庫蓄水率飆升至93.8%，甚至使基隆緊張水情得以緩解，然而，負責基隆地區主要供水的新山水庫蓄水量仍然偏低，對此，水利署副署長王藝峰今（5）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時解釋，透過八堵抽水站抽取基隆河的水，會優先供應給新山淨水廠，剩餘的水才會輸送到新山水庫來存放，目前新山水庫是以每天8到10萬頓的水量在增加，因此水庫蓄水量是否上升，除了受到降雨影響外，基隆河的水位和八堵抽水站的抽水能力也都是影響因素之一。

根據經濟部水利署統計，軒嵐諾颱風為北台灣帶來豐沛雨量，且為全台水庫帶來3億5565萬噸的水，略超過整座翡翠水庫容量，昨（4）日水利署表示，受此中度颱風外圍環流影響，基隆河與雙溪溪川流量均有效回升，使基隆地區緊張水情得以緩解。

基隆河員山子分洪堰前水位在昨日凌晨達警戒水位62.5公尺，並在上午8時30分水位超過63公尺後開始分洪，是今年第3次分洪。王藝峰指出，目前基隆河的水位已逐步恢復以往水準，雙溪的貢寮堰目前取水穩定，基隆河沿岸的八堵抽水站，抽水作業也相當正常。

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然這一波降雨已讓基隆地區的水情有所舒緩，但基隆水情燈號自3日至今仍維持在第一階段限水的「黃燈」，對此，王藝峰說明，基隆地區9月將迎來冬雨，對未來基隆水情影響甚大，不過在氣候變遷因素下，不確定性仍相當高，因此水情燈號維持黃燈，日後水利署將會依照降雨情勢、基隆河的水位，以及新山水庫的蓄水率等等做綜合評估，隨時調整。

值得一提的是，此波降雨主要挹注苗栗以北的水庫，與1日蓄水量相比，翡翠水庫進補約6000萬噸水，石門水庫也多了約4000萬噸的水，截至今日上午7時，蓄水率分別為79.9%以及93.8%。

然而，截至今日上午7時，新山水庫蓄水率卻仍僅有33.6%，王藝峰解釋，新山水庫集水區相當小，因此主要是仰賴八堵抽水站抽取基隆河的水，存放至水庫。他進一步說明，水庫蓄水量上升，除了受到降雨影響外，基隆河的水位和八堵抽水站的抽水能力也都會有影響。

透過八堵抽水站抽取基隆河的水，抽出來的水會優先供應給新山淨水廠，剩餘的水量才會輸送到新山水庫來存放，目前新山水庫是以每天8到10萬頓的水量在增加，水利署相信未來幾天，新山水庫的水量會緩步上升。

軒嵐諾颱風緩解基隆水情　新山水庫加強蓄水

軒嵐諾颱風漸遠離　這1縣2鄉5村仍有21條土石流紅色警戒

台灣外需轉弱　商研院提3建言維持經濟「穩定成長」

經濟部：國際油價推升上半年化材及肥料業產值成長約1成

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀