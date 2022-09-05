新山水庫蓄水率33.6%「未解渴」　水利署官員曝關鍵因素

根據經濟部水利署統計，軒嵐諾颱風為北台灣帶來豐沛雨量，且為全台水庫帶來3億5565萬噸的水，略超過整座翡翠水庫容量，昨（4）日水利署表示，受此中度颱風外圍環流影響，基隆河與雙溪溪川流量均有效回升，使基隆地區緊張水情得以緩解。
基隆河員山子分洪堰前水位在昨日凌晨達警戒水位62.5公尺，並在上午8時30分水位超過63公尺後開始分洪，是今年第3次分洪。王藝峰指出，目前基隆河的水位已逐步恢復以往水準，雙溪的貢寮堰目前取水穩定，基隆河沿岸的八堵抽水站，抽水作業也相當正常。
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值得一提的是，此波降雨主要挹注苗栗以北的水庫，與1日蓄水量相比，翡翠水庫進補約6000萬噸水，石門水庫也多了約4000萬噸的水，截至今日上午7時，蓄水率分別為79.9%以及93.8%。
然而，截至今日上午7時，新山水庫蓄水率卻仍僅有33.6%，王藝峰解釋，新山水庫集水區相當小，因此主要是仰賴八堵抽水站抽取基隆河的水，存放至水庫。他進一步說明，水庫蓄水量上升，除了受到降雨影響外，基隆河的水位和八堵抽水站的抽水能力也都會有影響。
透過八堵抽水站抽取基隆河的水，抽出來的水會優先供應給新山淨水廠，剩餘的水量才會輸送到新山水庫來存放，目前新山水庫是以每天8到10萬頓的水量在增加，水利署相信未來幾天，新山水庫的水量會緩步上升。