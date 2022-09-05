翁山蘇姬遭緬甸軍政府判選舉舞弊 恐入獄20年、服勞役
緬甸前領導人、諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所率領的文人政府遭軍事政變推翻，軍政府先前以判翁山蘇姬貪汙、腐敗、洩密和煽動反軍方等多項罪名，遭判處 17 年有期徒刑，日前軍政府更判決其違反「選舉舞弊罪」處以3年苦役徒刑，預計最高刑期可超過190年，而國際社會如歐盟也對此判決進行譴責。
77歲的翁山蘇姬曾率領文人政府在野，挑戰軍政府數十年的統治，然而自從2020年2月遭軍事政變推翻後，本人也遭拘禁至今，且被定罪貪腐、煽動反軍方、不遵守防疫規定、違反電信法等罪名，被判處17年有期徒刑。本月2日她又遭緬甸軍政府法院判決在2020年11月的大選中，有欺詐、選舉舞弊行為，遭判處3年有期徒刑和勞役，合計刑期已達20年。
當時翁山蘇姬率領的全國民主聯盟 ( NLD ) 以壓倒性的多數獲勝，擊敗軍隊創建的政黨，消息人士告訴外媒，同為民盟成員的溫敏也被控選舉舞弊罪，法院閉門審判結果預計併罰的總刑期將高達190年以上。民盟對此表達抗議，否認有選舉舞弊行為，堅稱勝選非常公平，但軍政府僅稱翁山蘇姬的判決正在進行法律程序，並未多談其他涉案細節。
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Joseph Borrell）對此表達強烈抗議，並稱歐盟呼籲緬甸政權釋放她和所有政治犯，同時譴責緬甸軍政府單方面對翁山蘇姬的不公判決；國際觀察員也認為，該場大選很大程度上是相當自由且公正的，並以此反駁了軍方關於超過1100萬例選民欺詐案的說法，譴責軍政府執意在翁山蘇姬身上添罪的行為。