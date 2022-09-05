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周曉涵FB突跳「5年前寫真照」出爐！網傻眼：為啥都沒變

▲性感女星周曉涵，臉書突然跳出5年前的寫真照片，並感嘆時間過得很快，結果讓粉絲們傻眼，直呼「完全沒變」。（圖／周曉涵臉書）
▲性感女星周曉涵，臉書突然跳出5年前的寫真照片，並感嘆時間過得很快，結果讓粉絲們傻眼，直呼「完全沒變」。（圖／周曉涵臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-05 17:48:38

性感女星周曉涵，自從參加節目《我猜我猜我猜猜猜》之「超人氣！網路美少女」單元被發掘後，就出演過許多大大小小的戲劇、廣告，不過出道至今18年，臉蛋和身材依舊沒變，經常讓人誤會，還是一名不到25歲的女孩。有趣的是，周曉涵就PO出一張5年前的寫真照，再度驚艷大家「根本都沒變」。

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周曉涵在臉書PO出一張照片感嘆：「時間過的好快，今天跳出這則五年前的動態回顧！」原來這是她2017年出的寫真集《BE MINE，be yours》的封面照，可以看見當時的她，分別穿一件性感黑色內衣以及夏天短版運動服，兼具性感和陽光的氛圍。

▲周曉涵PO出5年前的臉書動態，讓網友們震驚「一點都沒變。」 （圖／周曉涵臉書）
▲現年38歲的周曉涵，與5年前的樣貌一模一樣，也讓大家徹底驚艷到。 （圖／周曉涵臉書）
不過，周曉涵現年已經38歲了，現在的模樣卻和5年前的樣子完全沒有差別，這讓粉絲們十分震驚，「為什麼可以五年了都沒有變！」「5年好快，感覺好像剛辦完簽名會一樣，期待續集」、「凍齡了，真漂亮」、「都沒變 一樣漂亮」、「一定吃防腐劑」。

事實上，周曉涵2004年就因為節目而出道，當時的她就只有20歲，更被譽為「超人氣網路美少女」、「逢甲大學校花」、「宅男女神」等各種稱號，也因為出色的外型和深藏不露的好身材，不僅成功擔任內衣品牌的代言人，也憑著自身努力，在戲劇上表現亮眼。（編輯：詹鎰睿）

▲周曉涵身材深藏不露，更為她成功拿到內衣品牌的代言，經常讓大家目不轉睛。（圖／周曉涵臉書）
▲周曉涵身材深藏不露，更為她成功拿到內衣品牌的代言，經常讓大家目不轉睛。（圖／周曉涵臉書）

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