周曉涵FB突跳「5年前寫真照」出爐！網傻眼：為啥都沒變
性感女星周曉涵，自從參加節目《我猜我猜我猜猜猜》之「超人氣！網路美少女」單元被發掘後，就出演過許多大大小小的戲劇、廣告，不過出道至今18年，臉蛋和身材依舊沒變，經常讓人誤會，還是一名不到25歲的女孩。有趣的是，周曉涵就PO出一張5年前的寫真照，再度驚艷大家「根本都沒變」。
周曉涵在臉書PO出一張照片感嘆：「時間過的好快，今天跳出這則五年前的動態回顧！」原來這是她2017年出的寫真集《BE MINE，be yours》的封面照，可以看見當時的她，分別穿一件性感黑色內衣以及夏天短版運動服，兼具性感和陽光的氛圍。
不過，周曉涵現年已經38歲了，現在的模樣卻和5年前的樣子完全沒有差別，這讓粉絲們十分震驚，「為什麼可以五年了都沒有變！」「5年好快，感覺好像剛辦完簽名會一樣，期待續集」、「凍齡了，真漂亮」、「都沒變 一樣漂亮」、「一定吃防腐劑」。
事實上，周曉涵2004年就因為節目而出道，當時的她就只有20歲，更被譽為「超人氣網路美少女」、「逢甲大學校花」、「宅男女神」等各種稱號，也因為出色的外型和深藏不露的好身材，不僅成功擔任內衣品牌的代言人，也憑著自身努力，在戲劇上表現亮眼。（編輯：詹鎰睿）