昇陽半導體斥資72.8億設立中港廠 今舉行量產啟動儀式
為因應半導體產業在台灣及亞太巿場的成長和未來發展，昇陽國際半導體公司於台中港科技產業園區加碼投資新台幣72.8億元，設立中港分公司，打造全世界第一座自動化及智慧化晶圓再生製程工廠，新廠於今（5）日舉行量產啟動儀式，提供近150個就業機會，明（2023）年將持續加碼再投資增建新廠房，此外，昇陽半導體在中港廠產能加入後，加上竹科廠既有的產能，其12吋再生晶圓產能將躍居全球第一。
經濟部指出，昇陽半導體看好台灣半導體晶圓製造發展，在台中港科技產業園區打造全球首座自動化、智能化及永續化的晶圓再生製程工廠，除了因應長期結構性缺工問題，還秉持ESG理念繼續在晶圓再生領域發展，維護環境友善，創造循環經濟。
經濟部表示，在中港廠產能加入後，加上竹科廠既有產能，12吋產能將將躍昇為全球第一，同時也與供應商共同開發全新測試晶圓，希望藉由產線互補的優勢提升邊際貢獻，並延伸至海外客戶。
昇陽半導體中港廠主要從事半導體晶圓再生業務，像是晶圓的剝膜、拋光及清洗技術，公司能以最有效率方式再生晶圓，創造更高價的測試晶圓，藉以提高晶圓製造廠的效率及更好的服務。經濟部提到，為協助昇陽半導體公司能順利開工量產，中港分處在投資送件、廠房建築及使用執照、開工檢查、工廠登記等作業，都以單一窗口一條龍方式提供最快速的行政協助，此次中港廠量產啟動可提供近150個就業機會，也預計於明年持續加碼投資再增建新廠房。
今日量產啟動儀式，由公司董事長楊敏聰主持，出席貴賓則有經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳、中港分處分處長梁又文、以及國內各大半導體公司代表等。