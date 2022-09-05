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具俊曄獲暖男認證！李玖哲爆料後台相遇　他一舉動超貼心

▲李玖哲是個暖男，曾遍尋健身環寄到日本給老婆。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
▲李玖哲是個暖男，曾遍尋健身環寄到日本給老婆。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-09-05 18:39:29

41歲金曲歌王李玖哲與「賽車皇后」相馬茜，從交往到結婚將近20年，歷經人生高低潮，感情始終甜蜜，被認為是暖男的他，對老婆非常貼心，即使因疫情分隔兩地還會準備禮物給相馬茜，不過，李玖哲在《小姐不熙娣》節目上自曝，曾經跟相馬茜為搬家大吵一架，氣急敗壞時怒爆粗口，讓另一半難過落淚，見到老婆反應當下，李玖哲立馬後悔了，決定以後不再讓她難過落淚。

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李玖哲難得曬出相馬茜的正面照。（圖／翻攝李玖哲IG）
▲李玖哲近年難得曬出相馬茜的正面照。（圖／翻攝李玖哲IG）
▲李玖哲和相馬茜鮮少公開曬恩愛，2人因為疫情關係分隔兩地。（圖／翻攝李玖哲IG）
▲李玖哲和相馬茜鮮少公開曬恩愛，2人因為疫情關係分隔兩地。（圖／翻攝李玖哲IG）
李玖哲說老婆個性細心，自己比較隨興，前幾年從台北搬到首爾，相馬茜打包時會仔細規劃分類，把同種物品放在一起，對於老公的粗心大意，忍不住用日文大罵「笨蛋」，他也用英文反擊，氣到說出髒話，讓相馬茜傷心不已。

不過，他回想起來，當時的確做錯，但夫妻相處有個好習慣，就是絕對不生隔夜氣，有問題要當天解決，每晚都要同床共眠，自己也反省過，以後不要再讓相馬茜傷心，在場來賓聽了直說「被感動了」。

▲李玖哲（左）鍛鍊出結實肌肉，讓小S（右）忍不住想上手。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
▲李玖哲（左）鍛鍊出結實肌肉，讓小S（右）忍不住想上手。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
李玖哲更爆料，多數韓國人不像偶像劇裡的歐巴浪漫，個性比較大男人，在他心中的暖男代表是黃立成，對父母、親友都很溫暖，但李玖哲17、18歲在韓國發片時曾在後台巧遇小S的姊夫具俊曄，當時酷龍是當紅團體，他向對方自我介紹時，一般前輩都不會理會，只有具俊曄立刻暖心鼓勵他加油，讓他非常感動。

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