藍高市議員陳麗娜退回政黨推薦　李雨蓁：又在騙

國民黨高雄市議員陳麗娜原本宣布年底不參選放棄連任，但在登記截止前突襲登記，引起國民黨茶壺內風暴，今（5）日陳麗娜宣布「為顧全大局，決定退回政黨推薦，以無黨身分參選」，台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁表示「陳麗娜是否又在騙？需在登記截止前撤回政黨推薦書，請陳麗娜與中國國民黨說清楚！」
李雨蓁表示，從韓國瑜時期的第一騙造謠韓國瑜座車裝有追蹤器，到今年第二騙造謠台積電將延後設廠，第三騙則是宣布2022不爭取連任要世代交棒，卻在登記最後一天突襲參選，陳麗娜說她將退回政黨推薦書，以無黨籍身分參選，但這極可能又是一場騙局。
李雨蓁指出，根據選舉罷免法第31條的規定：「經政黨推薦之區域、原住民立法委員及地方公職人員選舉候選人，政黨得於登記期間截止前，備具加蓋中央主管機關發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，逾期不予受理」。
李雨蓁問陳麗娜與中國國民黨，到底有沒有在登記截止前撤回政黨推薦書？如果沒有，那在選舉公報上仍然會看到陳麗娜的黨籍高掛中國國民黨，今日此舉就是欺騙社會大眾，炒作新聞，陳麗娜的先生在韓國瑜時期就曾被聘任為高雄選委會的委員，怎麼可能不知道「逾期不受理」這項規定？明顯知法玩法，高雄選委會也有必要出來說清楚。