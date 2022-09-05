嘉義縣府結合內政部營建署舉辦前瞻道路品質提升計畫

嘉義縣政府結合內政部營建署舉辦前瞻道路品質提升計畫，嘉義縣成果分享座談暨人本交通學堂開課活動，於今 (5) 日上午，在創新學院 202 階梯教室登場，現場展示縣府及 18 鄉鎮人本交通與道路品質改善建設成果。

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▲嘉義縣成果分享座談暨人本交通學堂開課活動，在創新學院202階梯教室舉行（圖／嘉義縣政府提供）

座談由營建署長吳欣修及縣長翁章梁偕同嘉縣 18 鄉鎮首長、相關政府機關、學者專家及交通工程技師，宣布今年人本交通及校園教育宣導計畫正式開跑，民雄鄉長何嘉恒、中埔鄉長李碧菁也就鄉內改善情形簡報成果，匯聚眾人交流分享道路改善意見。

翁章梁表示，近年嘉義縣積極響應營建署前瞻基礎建設，致力提升整體交通並落實 9 大改善指標，在施工管理上注重道路鋪面品質及材料環保再生，進行嚴謹源頭管理、建立統一審查制度，以標準化、資訊化、系統化、公平化為管理原則，將工程材料試體檢驗改為抽籤查驗，提升防弊率及工程品質。此外，在人本計畫推行上，盤整既有人行環境，串接都市通行系統，提升道路鋪面平整度，提供人車通行安全，並注重偏鄉道路品質，營建署這幾年推行以人本概念為基礎的安全通行意識，提出人行交通及相關建設宣導，今邀請公民進行人本交通安全座談，未來也將進入社區、校園，提倡正確的人本交通安全觀念，透過公民參與共學反饋，讓政府知道需改善的地方，形成未來方向。

翁章梁說，前瞻計畫提供經費改善了縣內 18 鄉鎮市很多道路，今年遠見雜誌交通道路評比獲得鄉親極高評價，拿下全國第一好成績，以嘉縣財政來說若沒有營建署支持，很難做到讓民眾這麼滿意，希望這樣造福鄉里的計畫可以繼續進行，今日座談結合人本議題也帶來很多新觀念，以人本為源頭思考車禍、工程整體的改善，帶來更好的成效。