莫德納次世代疫苗「分兩階段打」　第3劑間隔縮為3個月

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今16時ACIP專家召開會議討論接種對象與施打間隔，晚間會議結束，召集人李秉穎說明，專家建議優先開放65歲以上長者、高風險族群如免疫不全者，第二順位開放醫護與港阜人員等高病毒暴露風險者，施打間隔與前劑間隔3個月，未來隨著到貨數增加，可能會持續增加施打對象，暫時仍先以65歲以上等族群優先施打。
李秉穎透露，9月底前預計採購約200萬劑疫苗到貨，粗估僅能先讓第一順位族群施打，還是要看接種率才能知道是否能讓兩類人都打到疫苗，詳細規劃與開打時間仍要視疾管署決定。至於健康的一般民眾還是不建議打第四劑疫苗，各國也均無此規劃。
指揮中心晚間表示，因應國際間及秋冬可能遭受Omicron BA.4與BA.5變異株的疫情衝擊，另依據莫德納次世代雙價疫苗追加劑臨床試驗結果顯示，含有原型株及BA.1變異株雙價疫苗能夠降低高風險族群重症及死亡風險，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，所以對於月底進口的雙價疫苗，建議分兩階段開放提供作為追加劑接種使用。
指揮中心說明，第一階段為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，第二階段包含第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員／船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。
指揮中心建議，調整包含現行單價及次世代雙價疫苗等追加劑，接種間隔與上一劑間隔為至少3個月以上，包含基礎劑最後一劑或基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑的間隔，確診後也需間隔3個月後接種。
另12至17歲青少年追加劑接種間隔也調整為與基礎劑最後一劑或基礎加強劑間隔至少3個月以上，並將提供Novavax疫苗給12至17歲青少年接種第2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上，建議以同製程疫苗完成基礎劑接種；也可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用，可與基礎劑不同廠牌。
指揮中心提醒，有關莫德納次世代雙價疫苗、追加劑接種間隔調整，以及12至17歲青少年Novavax新冠疫苗接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布。
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