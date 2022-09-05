名家論壇》楊威利／無人機進犯金門駐軍當然要處置

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※陸軍守土有責，沒有武器是上級的錯。新聞
※陸軍觀念要改變，金門是整體防護。
※第一擊的謬誤。
自從8月26日，中國第一次進犯金門二膽空域並拍照上傳後，後續時間繼續進犯小金與大金空域，最終金門駐軍開槍射擊並配發無人機干擾槍做結。※陸軍守土有責，沒有武器是上級的錯。
首先要說明的是，這些無人機進犯的都是有駐軍的單位，二膽、貴山與獅嶼都有駐軍也都有國旗，為了維護國家與駐軍安全，這類無人機來犯當然要反擊。第一次二膽守軍在沒有授令開槍下只好以石塊丟擲無人機，未料丟擲不中還被對岸訕笑，晚間政論節目眾多名嘴數落陸軍。
這不能怪一線守軍，這要怪上級怠惰，因為許多專家學者早已經提出這種灰色作戰的多元樣態，陸軍自己也有相關的討論，友軍單位也思索如何應對，但怎麼碰到這類事情後無法即時應對？
小型無人機不好應付，守軍在沒有新武器的支援下只剩下開槍一途，步機槍偶爾有機會命中無人機，但即使如此，整個陸軍還是在等授權，一線駐軍等守備大隊、大隊等金防部、金防部等陸總部、陸總部等部長、部長等總統。最終總統在視導澎湖駐軍後下令反擊，整個陸軍才動起來，這種決策時間實在冗長，套用白話來說，今天本島銀行機構外島分行有民眾擾，結果一線保全沒有適當裝備因應，層層上報到集團董事長，一周後才下令保全趕人，這不是離譜是甚麼？
更讓外界氣結的是，面對這種開槍也不容易擊落的無人機，各國的應對方式是配發無人機干擾槍，這種軟性的擊殺方式，無人機遭到干擾槍干擾後會斷訊自動歸航或是原地降落，這樣的過程才算是驅離。結果先前金防部卻是以信號彈驅離與示警，這不怪金防部，要怪陸軍高層，因為金防部官兵是遵照部頒辦理。
這類無人機干擾槍國安單位與空軍早有配置，因為國安維勤時早已經考慮到在群眾間用槍械對抗無人機時，可能會造成民眾的心理恐慌，所以採用無人機干擾槍；空軍單位是看太多國內機場被違規的無人機空拍玩家，幾次造成班機延誤後也購進無人機干擾槍因應，未料陸軍整整一周後才配發外島地區無人機干擾槍因應，期間金防部駐軍繼續發射信號彈驅離與示警。
※陸軍觀念要改變，金門是整體防護。
外離島防務還有一個特色，就是「岀事」地點算誰的？出事這詞只是概稱，這邊指無人機進犯。以往有大陸漁船進犯金門時，駐軍真的會開槍做防護射擊，這種過程其實常常被長輩們所津津樂道，因為開槍後一陣子大陸漁船多半絕跡。後續海岸防務撥交海巡署後，這類違法事件交給金門岸巡隊處理。如果說，今天無人機進犯某海岸線時，金防部才不會理會。
現在問題是，無人機進犯有駐軍的營區，金防部當然要做出適切的作戰指導，不夠武器裝備的趕緊向上級申請，甚至請友軍支援都沒有關係，其次是整體防務觀念不要擅自改動，該下令開槍就下令開槍。
過往在沒有無人機與無人機干擾槍的時候，若有匪船或是匪機進犯到禁限制水域與空域後，守軍該如何？開槍示警之後直接擊落，用槍規定不是用來綁死守軍的，不按照規範走表示作戰失敗，要予以徹查的，這邊摘錄部分用槍規定如下。
因防衛駐守之土地、場所、建築物受襲擾或擅闖，經警告仍不聽從，非使用武器不能制止時。這些條文林林總總，有時一線據點軍官還會擴大解釋，先開槍再事後報告說已經警告過了，這些警匪動作片的橋段也都可能發生在外島駐軍上，陸軍高司得要多些想像力。
其次是外島防務上，大眾都會以為防務都是陸軍的，例如金防部與馬防部等等，固然進犯駐軍的無人機要立即反制，但進犯其他非營區的地點，例如塔山電廠或古寧頭慈堤時怎麼辦？理論上是金防部要處理但實務上不可能，因此必須協調金門縣政府，搭配民航與市政警務單位一起處理，因為軍隊真的力有未逮，連營區整體防務都很勉強了，不能期望全防區無人機侵犯都歸陸軍管，要管不是不能，但要給予充足的裝備與訓練。想使金門無人機防範做到類似電影般的情結，恐需一段時日。
整體來說，金防部在無人機的回應上算是不及格，那些丟擲石塊的弟兄應該嘉獎，該責難的一線指揮官不敢做為以及陸軍高司的緩慢反應態度，一切等高階領導人決斷，此非民主國家常態。
※第一擊的謬誤。
整個金門無人機進犯事件還有一個荒謬的論點，這些持重的評論深怕守軍動用槍械觸發對岸敏感的神經，甚至以台灣不開第一槍或第一擊（First Strike）的觀念來說嘴，實則這是太看得起自己了。
第一與第二擊的觀念過往是用在美蘇冷戰時期對核子武器的討論上，究竟要先用核子彈攻打軍事目標還是人口都市，這些在國際關係與戰略學者上的討論非常有趣。要將核子武器第一與第二擊的概念套用到傳統武器上不是不行，但必須這項傳統武器威力強大，大到決策者有時間去想要不要去先制打擊（Preemptive Strike）等等，造成決策者的困擾。
試問台灣有這類武器嗎？勉強，雄二E長程巡弋飛彈或雲峰飛彈好了。現在的問題是，外島駐軍被進犯與窺探後的自衛反擊權，哪有甚麼第一擊，不開第一槍的問題？套用古老軍教片的台詞，廁所是拿來使用的不是拿來檢查的，同樣的，國家配賦槍械給外島守軍是拿來用的，不是拿來傷腦筋的，至於槍械使用時機自有規範，只是第一線高階軍官不敢下令而已，怕事或是影響官運，受上級長官的斥責可能是主要考量，這些開槍持重論者的講法剛好拿來當作依據。
前線指揮官無法立即決斷的後果是，這些無人機戰時若有敵意時，這些無人機導引的後續火力到達，這些抬頭觀望或是丟石塊的守軍早陣亡了，為了這批守軍安全當然要不聽勸阻後開槍，不知道陸軍高司在懸念些甚麼。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
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