侯友宜出書談五股垃圾山　林佳龍批拆違建警察就會做

新北市長侯友宜今（5）日在市府參加「改變的勇氣－垃圾山大變身」新書發表會，表示專書將五股圾山整頓為夏綠地的過程以圖文記錄，盼持續傳遞改變的勇氣，翻轉新北；對手民進黨新北市長候選人林佳龍則在稍早受訪時強調，五股垃圾山只有做表面，地下的垃圾問題都沒解決，應該要誠實的告訴市民真實情況，不要只是雷厲風行去拆違建，這是一般警察會做的，呼籲做市長要有高度。兩人針對五股垃圾山的話題從徵召參選講到登記後，彼此陣營也持續攻訐與叫陣，讓選情逐漸升溫。
林佳龍受訪針對侯市長出書談到將五股垃圾山變成夏綠地一事，回應指出五股垃圾山其實演變出很多問題，垃圾都沒有清理，只有解決表層，如果要清下面的垃圾要100億元的預算，這要不要去面對？成本誰來付？這要誠實的告訴市民，裡面的土壤涉及到地下水污染，也必須要符合嚴格的環保標準，不能只看到表象。
林佳龍指出，把工廠拆掉很多人就失業了，成千上萬的工廠被拆掉後，都沒有安排新工業區，自己以前在做台中市長一定是同步規畫配套，呼籲侯友宜不要只是雷厲風行去拆違建，這是一般警察會做的，但做市長要有高度，可以做產業園區，讓許多有潛力的產業可留在這裡，創造就業機會，新北的年輕人就不用離鄉背井到外面找工作。
針對林佳龍所提出的質疑，侯友宜也在新書記者上回應，表示30年沒有改變的五股垃圾山總算在這兩年改變成為夏綠地，願意承擔要讓這個新北市中心點的五股夏綠地變成一個永續環境，讓永續的城市SDGs不斷地讓新北跟國際介接，我們願意承擔，拿出具體的解決試辦計畫，面對所有的問題齊心齊力，勇於接受這樣的挑戰，會讓這個環境永續走下去，同時也會讓五股的擴大都市計畫，不斷地往前推動，現在經過都市委員會同意以後，在年底就會送到內政部，五股變成夏綠地只不過第一部曲，還有第二部曲，讓五股整個變得更成長、更茁壯，見證永續環境，成為新北市不管是在生活、產業成為一個中心的亮點。