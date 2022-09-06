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iPhone 14登場前必學！iOS 16新桌面「5件事」：無縫接軌

▲iOS 16作業系統加入全新的桌面功能，包含鎖定畫面可加入小工具、即時動態桌面等。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16作業系統加入全新的桌面功能，包含鎖定畫面可加入小工具、即時動態桌面等。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-06 00:05:00

蘋果發表會確定在台灣時間週四（9/8）凌晨1點舉辦，預料會有iPhone 14系列登場，沒意外的話也會預載iOS 16最新作業系統出廠，同時有傳聞開賣日就會選在9/16，台灣也有望在第一波開賣！而拿到新手機上必須立即適應最新作業系統，想第一時間就上手，關於iOS 16新桌面有5件事要先學會，屆時換到iPhone 14新機上時就能無縫銜接。

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第1件事：鎖定畫面新增小工具

這次更新版最顯而易見的就是桌面鎖定畫面可以加入小工具，客製化自己所需要的資訊，包含行事曆、天氣、時間、日期、電量、鬧鐘、時區和活動記錄的圓圈進度，雖然很有Android的影子，但官方解釋設計的靈感是來自於Apple Watch上的複雜功能，不用解鎖，一眼就能獲取所需要的資訊。

第2件事：動態的即時桌面

桌面加入即時動態桌面，像是選用「天氣」就可以看到即時的天氣效果，下雨、晴天、雷雨都會有對應的動態畫面。還有「天文」背景圖片以及表情符號搭配色彩組合。

第3件事：專注模式可搭配桌面

「專注模式」可以和「鎖定畫面」串連，用戶可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具，只要滑到對應的「鎖定畫面」，使用者即可立即開啟「專注模式」，同時在「專注模式」過濾條件下，可以設定行事曆、郵件、訊息和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容。

第4件事：通知位置改變

在iOS 16上鎖定畫面新增小工具，為了避免通知訊息阻擋了畫面上方的小工具訊息，因此通知移到畫面下方，且相同的App的通知會相疊，點擊才會展開。

第5件事：分頁加入「搜尋」

iOS 16之後「搜尋」功能可以在各個分頁的下方看到，方便隨時搜尋所需的App或是功能，此外，原本由任一頁面往下滑可以叫出搜尋的功能則依舊保存。

▲iOS 16桌面新功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16鎖定畫面下可以設定不同的專注模式可以允許通知的App。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16桌面新功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16在各頁面下方加入搜尋功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16桌面新功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16鎖定桌面可以連結專注模式。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16桌面新功能。(圖／記者周淑萍攝)
▲iOS 16鎖定桌面下可以加入小工具。(圖／記者周淑萍攝)

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