iPhone 14登場前必學！iOS 16新桌面「5件事」：無縫接軌

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這次更新版最顯而易見的就是桌面鎖定畫面可以加入小工具，客製化自己所需要的資訊，包含行事曆、天氣、時間、日期、電量、鬧鐘、時區和活動記錄的圓圈進度，雖然很有Android的影子，但官方解釋設計的靈感是來自於Apple Watch上的複雜功能，不用解鎖，一眼就能獲取所需要的資訊。
第2件事：動態的即時桌面
桌面加入即時動態桌面，像是選用「天氣」就可以看到即時的天氣效果，下雨、晴天、雷雨都會有對應的動態畫面。還有「天文」背景圖片以及表情符號搭配色彩組合。
第3件事：專注模式可搭配桌面
「專注模式」可以和「鎖定畫面」串連，用戶可以為特定「專注模式」綁定「鎖定畫面」背景圖片和小工具，只要滑到對應的「鎖定畫面」，使用者即可立即開啟「專注模式」，同時在「專注模式」過濾條件下，可以設定行事曆、郵件、訊息和 Safari 等 app 將只能顯示與使用者專注活動相關的內容。
第4件事：通知位置改變
在iOS 16上鎖定畫面新增小工具，為了避免通知訊息阻擋了畫面上方的小工具訊息，因此通知移到畫面下方，且相同的App的通知會相疊，點擊才會展開。
第5件事：分頁加入「搜尋」
iOS 16之後「搜尋」功能可以在各個分頁的下方看到，方便隨時搜尋所需的App或是功能，此外，原本由任一頁面往下滑可以叫出搜尋的功能則依舊保存。