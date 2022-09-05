陳麗娜參選風波　陳識明去「他」臉書留下含淚微笑表情

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黃彥毓表示，上週六林宛蓉議員在該晚會中，將象徵傳承的火把給黃彥毓，並宣告連同服務處交接給黃彥毓，期待選民能夠與她一樣給新人一個機會。黃彥毓表示，國民黨原本初選提名三席，但9/2登記截止日前卻被陳麗娜突襲登記參選，國民黨在前鎮小港的選票從三人變成四人共享，林宛蓉與陳麗娜皆是現任的議員，但對於同黨的新人態度卻差很大，也難怪陳識明會在自己臉書中留下含淚微笑「一切盡在不言中」。
黃彥毓表示，去年民進黨內初選時，林宛蓉宣布不尋求連任，全力拉抬自己參選，對於林宛蓉栽培後輩的做為十分欽佩，國民黨初選時陳麗娜也曾表態不連任要接棒給自己的呂姓助理，但呂姓助理於初選角逐失利，由陳識明勝出，結果陳麗娜卻在最後一天搶登記，不全力支持初選出線的陳識民，還宣稱只有透過她自己參選才能呼籲支持者配票，讓國民黨能全壘打，讓人不禁懷疑是不是因為國民黨初選勝出的新人不是她屬意的人？
針對今天下午陳麗娜發表退黨聲明中表示「為顧全大局，維護國民黨初選參選人權益，陳麗娜決定退回政黨推薦，不參與國民黨配票，以無黨身分參選」，黃彥毓痛批，陳麗娜只想佔婦女保障名額，欺負年輕人、破壞制度，且依據「公職人員選罷法」第31條規定，要撤銷黨籍推薦，必須在登記前（也就是9/2前），期限已過，根本無法撤回，到現在還在騙！
黃彥毓認為，陳麗娜就算以無黨籍參選，還是掛著國民黨籍，再怎麼樣都還是會影響到陳識明的票，雖然這是國民黨自己的家務事，但一樣是新人參選，這種不公義的行為根本在玩弄民主。黃彥毓也透露，不只在粉絲團，陳識明也在自己私人臉書留下「羨慕」兩個字，可見陳麗娜的突襲參選對其傷害多深，只能從外尋求溫暖。
高市選委會表示，有關傳聞有候選人表示欲退回政黨推薦書以無黨籍參選，據公職人員選舉罷免法第31條第2項規定：「經政黨推薦之區域、原住民立法委員及地方公職人員選舉候選人，政黨得於登記期間截止前，備具加蓋中央主管機關發給該政黨圖記之政黨撤回推薦書，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，逾期不予受理。」
選委會於新聞稿中強調，經政黨推薦之候選人須由原推薦之政黨於登記期間截止前，即9月2日下午17：30分前，向原受理登記之選舉委員會撤回推薦，惟高雄市選舉委員會迄該截止期限前並未收到任何「候選人政黨撤回推薦書」，因此屆時該候選人選舉公報上仍會刊載候選人推薦之政黨名稱。