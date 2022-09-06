小甜甜「接吻王少偉」內心五味雜陳　老公走心被當局外人

節目《綜藝大熱門》今（6）日將「播出一邊是友情一邊是愛情」 主題，來賓邀請2組分別是小甜甜（張可昀）與老公宋先生、王少偉， 另一組是楊昇達與老婆若綺、劉雨柔。





我是廣告 請繼續往下閱讀

小甜甜自認與王少偉之間的好關係很難形容，像老公要她剪短髮，小甜甜卻回說：「少偉喜歡我留長髮！」有次老公真的走心，抱怨每年小甜甜都會幫王少偉慶生，「就會要我當司機送蛋糕， 除了要他抱小孩去給王少偉看，還要我去幫他們拍照。」小甜甜笑說： 「因為他在我心裡有很重要的位置，我不能缺席。」





▲小甜甜與老公。（圖／三立提供）

吳宗憲也問了小甜甜最難啟齒的祕密為何，沒想到她老公竟像局外人答錯，王少偉怎麼問都答對。小甜甜透露以前很常一起唱歌，「我不太能喝， 他（王少偉）剛好也有點茫，我們在玩國王遊戲， 好死不死我抽到跟他接吻，當下感覺很詭異，拍戲親任何人都O K，可是王少偉是我人生中親過最奇怪的吻。」 王少偉當天一直解釋他們真的太要好，「以前常把小甜甜當男生， 因為她不管行為、談吐都像男生，有次女廁滿了， 還跟她說不要再裝了，一起上男廁就好，直到後面她開始戀愛， 變得比較有女人味，才把她當女生看待， 但對她真的沒有跨出友誼界線。」





楊昇達曾偷偷瞞著若綺，與劉雨柔一起打保齡球，還騙若綺去鄰居家聊天，楊昇達急忙解釋因若綺腳傷， 吳宗憲笑說夫妻都會說從此沒有祕密，但這就是謊言的開始。此外，有時楊昇達夫妻錄同場時是各自出發， 楊昇達愛被劉雨柔載也不等老婆若綺，原因是若綺太會拖， 花一堆時間化一些，被梳化說是素顏的妝，之前如果同個通告還會等， 現在都各自出發，就算錄同一場，但劉雨柔也剛好要去內湖， 他還是會拋棄若綺選擇雨柔，搭她便車一起去錄影，楊昇達更說：「 而且她開車技術很好，被她載很安全。」





▲楊昇達（右）、若綺舉辦日前婚禮。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.02）

若綺忍不住抱怨劉雨柔什麼事都會打給昇達，「 像約買菜沒人問我行不行，就算不行也不會為我改時間， 搞得好像他們才是夫妻！還有他明明通告沒那麼早， 但會為了跟劉雨柔一起去，提早半小時出門， 而且雨柔買車還是他去幫她試車，常常只有他們沒有我， 我總是事後才被告知沒被尊重。」



