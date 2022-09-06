瑀熙「每月賺破150萬」！自曝收入來源　網驚：很不容易

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瑀熙表示，她全盛時期YouTube主頻道收入廣告分潤能達40萬，工商業配可達100萬，但近期因影片點閱數較低，廣告分潤相應下滑至6萬，業配則是50萬。瑀熙18歲時便開過遊戲實況，後來停播，而去年疫情影響YouTube流量及各種戶外活動，於是在去年4月回歸舊業，幸運地在6月收到業配，月收50萬元。
關於臉書和IG的圖文收入，瑀熙說明每個月會拍2到3則短影片，Instagram也會有固定動態、貼文等合作，總計月收約30萬。團購收入利潤則大概抽15%到20%，目前她開過6團，月賺10萬到20萬不等。最後她總結，過去一年她賺入1800萬，每月平均賺150萬，但因她月支出高達118萬，故實際入袋金額為32萬。
網友回覆「妳的努力絕對不會白費！加油～」、「感謝讓我們了解生態~難怪很多TY有能力買房買名車!!」、「以26歲之姿可以條理分明解析並且調適轉型，非常非常精彩」、「沒有嚇到哦！經過妳的分享講解，能夠了解每一位YT所要準備才能、口條和努力，還有幕後的團隊等等！沒有全部到位的話，這錢也不容易賺到的」、「很少看到有人願意分享幾乎所有面向的收入耶！很讚！希望妳越來越好」。 （編輯：李惠婷）