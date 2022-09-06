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中國20大前夕已逾70城、3億人遭封控！分析：還會更多

▲中國持續推動清零政策，自8月20日以來，中國至少有74座城市、3.13億人口，被置於全城或部分封控之下。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國持續推動清零政策，自8月20日以來，中國至少有74座城市、3.13億人口，被置於全城或部分封控之下。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-06 08:20:25

中國共產黨第二十次全國代表大會（20大），將於2022年10月16日於北京召開，外界多半預測，中國國家主席、中共中央總書記習近平，將在這屆20大上取得史無前例的第3屆任期。20大前夕，多地有關新冠疫情的封控仍在持續，美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，自8月20日以來，中國至少有74座城市、3.13億人口，被置於全城或部分封控之下，未來恐怕只會更多。

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綜合《CNN》、《美國之音》報導，堅定「動態清零」政策的習近平，即將在10月16日迎來第3任期，屆時在20大上，不僅要大讚中共歷年成就，還要細數習近平主政以來的豐功偉業，其中當然包括動態清零政策的正確性，因此各省市區能否在20大開幕之前，將疫情盡快壓縮到零，恐怕已經成為政治正確的大問題，甚至涉及對習近平的忠誠度。

紐約美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠表示，中國各地官員從上海學到的教訓，就是即使面對最小的潛在疫情，也要採取果斷、立即、嚴厲的封控行動，力求將疫情迅速撲滅，動態清零已成為各地官員對於黨路線，以及對習近平忠誠與否的「試金石」，未來1個半月，恐怕會看到更多城市被置於封控之下。

為了慶祝和證明，黨以及習近平的執政成就，中共不希望發生疫情爆發，這類可能威脅社會穩定、讓領導層交接出現陰影，破壞勝利形象的事，因此各省市地方政府正趕在中共20大之前，全力撲滅疫情，以體現習近平動態清零政策的優點，並向20大「獻禮」。

報導並提到，雖然越來越多的中國民眾，對日常生活被無止盡限制，，還有經濟受到的毀滅性打擊，感到越發沮喪，但到目前為止，社會的不滿對國家來說仍然是可控的，還沒有真正到達臨界點，多數人仍然被清零必要性的說法左右，這主要出於人們對新冠病毒及長期健康影響的擔憂。

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