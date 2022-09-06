凜冬將至！馬克宏籲減少10%能源用量 避免「強制配給」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）5日聲稱，西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）制裁，導致天然氣無法經由北溪1號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲，一切都是西方咎由自取，還說直到西方解除制裁前，不會恢復對歐洲的天然氣供應。眼看再沒幾個月冬天就要到了，能源短缺問題遲遲無法解決，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5日呼籲國民，未來數月應減少能源用量10%，以免冬天時面臨強制配給的命運。
綜合《法蘭西24》、《美聯社》等外媒報導，在俄羅斯為了報復西方於烏俄戰爭中力挺烏克蘭，削減對歐洲的能源供應後，德國和法國都爭先恐後、盡可能多補充一點天然氣儲備，不過由於法國大部分的電力來自核電站，相較之下，德國就比法國更依賴俄羅斯的天然氣。
然而，雖然法國的供電有核電站支撐，但多座核電廠近期也面臨維修問題，為此，法國須支援德國天然氣，以應對俄羅斯減少對德國的輸氣量，而德國也會向法國供應電力，以填補法國因核電廠維修出現的供電短缺。
隨著能源成本飆升，許多歐洲國家都被迫「勒緊褲帶」，馬克宏表示，未來幾個月內，法國人民應致力於將該國的能源使用量大幅減少10%，並警告若自願減量成效不彰，則可能要在冬季考慮強制節能，包括實行能源配給等「最後手段」。
雖然馬克宏並沒有解釋，要如何監管或衡量這10%的節能目標，但由於能源價格持續攀升，即使沒有馬克宏的節能呼籲，許多法國家庭早就已經在控制天然氣和電力的使用，以免負擔不起高額帳單。
近期，法國一些意見人士、反對派政客也一直呼籲，要對在這波能源危機中獲取暴利的能源公司徵稅，但馬克宏避免使用「稅」這個詞，而是支持「從生產成本遠低於市場銷售價格的能源公司，尋求歐洲貢獻的機制。」