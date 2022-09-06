台股早盤漲逾120點　邊境放寬帶動旅遊概念股

美股昨（5）日休市，台北股市今（6）日早盤漲120多點，來到14789點，漲幅0.7%，不過隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲5.5元，來到491.5元，台積電概念股跟著紅通通。而今日半導體、航運、金融與旅遊領漲，其中指揮中心宣布邊境放寬，旅遊概念股如山富與五福漲逾5%，海灣、富野、鳳凰、易飛網漲3到4%。
台北股市今日開盤漲44.06點，加權股價指數以14705.16點開出，早盤漲120多點，來到14789點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲5.5元，來到491.5元。同樣是晶圓代工，聯電小漲，世界先進漲近2%，力積電也漲0.8%。而台積電概念股紅通通，致茂漲逾4%、創意、昇陽半導體、迅得漲2到3%。
其他電子股，如華碩漲逾1%，大立光8月營收達44.42億元新高，月增14.32%、年增 10.81%，今日股價也強勢，漲1%以上，來到1950元。今日部分金融也點火種，台新金、開發金、國泰金、玉山金漲1%上下。元宇宙同樣表現亮眼，揚明光漲8%多，南電、宏達電、驊訊與佐臻漲1%以上。
另外，貨櫃三雄萬海、長榮與陽明漲超過1%。最新消息指揮中心宣布，自9月12日起邊境放寬，歐美等66國觀光客可入境免簽，使今日旅遊相關概念股都強勢走高，如山富與五福漲逾5%，海灣、富野、鳳凰、易飛網漲3到4%。晶華、夏都、六福、寒舍、老爺知漲1%以上。