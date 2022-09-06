只限一天！全家、美式拿鐵「買6送6」 7-11大冰美25元
陰鬱的上班日靠咖啡提神，全家每月固定6日登場的「會員好咖日」來了，今日限定一天準時上午10點開賣，在APP隨買跨店取祭出單品美式、單品拿鐵買6送6，偶爾想喝點高級咖啡也不會太傷荷包，半價後中杯單品美式35元、中杯單品拿鐵40元。7-11慶祝美式咖啡豆升級，9月13日前APP寄杯大杯美式、大杯濃萃美式買10送8，等於大冰美單杯平均25元。
全家每月限時一天的「會員好咖日」登場，今（6）日上午10時在APP隨買跨店取開賣，單品美式、單品拿鐵不限中杯、大杯皆有「買6送6」，半價爽喝單品系列，換算下來中杯單品美式35元、中杯單品拿鐵40元，會員各限購一組，可兌換至明年3月底。此外，「會員好咖日」還有極鬆餅系列買6送3、約6.7折；Let's Café罐裝咖啡系列也是買一送一，平均單罐30元；9月8日再加碼私品茶55元品項買2送1。
7-11慶祝美式咖啡全新升級，即日起至9月13日同步推出「探索新美式」活動，大杯美式、大杯濃萃美式皆享同品項買10送8，等於大冰美單杯平均25元。明（7）日則有一日限定的珍珠純奶茶5杯177元，英式紅茶／四季春青茶買7送7，並同步開跑7天中秋寄杯優惠，精品拿鐵12杯、特大杯美式20杯、大杯拿鐵18杯、脆酷摩卡14杯、黑糖珍珠撞奶16杯、經典純奶茶／四季春純奶青任選20杯等組合都是666元，換算下來，特大杯美式平均33元、大杯拿鐵平均37元。