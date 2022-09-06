COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

三星Watch5 Pro開箱！少了轉盤多了「3 Pro」不怕迷途

▲三星Watch5 Pro為三星智慧手錶全新產品線，專為高強度的運動愛好者所設計。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro為三星智慧手錶全新產品線，專為高強度的運動愛好者所設計。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-06 13:17:05

智慧手錶開始朝向更「Pro」產品線邁進，三星日前推出的智慧錶Watch5系列就加入了全新產品線Galaxy Watch5  Pro，配置更進階的運動功能和強悍的硬體規格，滿足高強度的戶外運動愛好者，鏡面採用藍寶石耐刮材質、可導入GPX格式的爬山路線等，只有45mm單一錶徑，藍牙版售價15,990元、LTE版17,990元。《NOWnews今日新聞》取得實機開箱，推薦3大Pro推薦給大家參考，包括更耐刮的表面、更安心的返回計畫以及更快掌握身體狀況，整體而言雖然少了轉盤，但功能性更強，值得推薦給大家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1.更耐刮錶面

Galaxy  Watch5  Pro取消了原本三星智慧錶代表性十足的旋轉錶盤，改為觸控式設計，避免在運動期間撥轉到錶面而影響設定功能，刻意墊高採用鈦金屬材質的錶框，因此即便不慎摩擦到手錶也不會直接刮傷鏡面，而在鏡面上採用更高規的抗刮耐磨的藍寶石玻璃鏡面，通過MIL-STD-810H軍規認證，更加堅實耐用可達莫式硬度9，加上支援 5ATM 防水，可以更加放心使用。

2.更安心返回規劃

這次很大一個賣點在於可以導入GPX格式的路線圖，熱衷登山的愛好者對此功能應該不陌生。可以在出門前預先匯入GPX 檔案格式，就能依循著路線登山，且更讓人安心是能透過GPS定位記錄行經的路徑原途返回，更加安心，續航力也有大幅提升，日常生活使用可達80小時，若開啟GPS狀態則可維持20小時使用時間。

3.更快掌握身體狀況

內建三合一BioActive感應器，較前代更加貼合肌膚，透過單一晶片可以驅動光學心率、心電圖、生物電阻抗分析感應器，能進行血壓、AFib 心律不整、血氧含量等偵測功能，也可在15秒內快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據；同時加入進階電子睡眠教練，能透過記錄睡眠深淺與打鼾週期分析用戶的睡眠品質。

▲三星Watch5 Pro開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱三星Watch5 Pro，盒裝內有專屬的磁吸充電線和說明書等。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro加高邊框設計，減少螢幕誤觸同時保護鏡面。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro加入體脂量測，可以在15秒內偵測到數值。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro開箱。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星Watch5 Pro採用D型錶帶設計，穿脫更加方便。(圖／記者周淑萍攝)
▲三星watch5 (圖／記者周淑萍攝)
▲三星watch5  Pro可在爬山前匯入GPX格式的路線圖。(圖／記者周淑萍攝)
 

三星摺疊機Galaxy Z Fold4買氣飆2倍　 Flip4這色最搶手

三星Galaxy Z Flip4、Z Fold4開放取機　狂粉凌晨2點排隊

三星摺疊機Flip4、Fold4怎麼買划算？8大通路購機懶人包

三星摺疊機沒漲價！台灣9/2開賣　大搶iPhone 14換機潮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀