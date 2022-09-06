三星Watch5 Pro開箱！少了轉盤多了「3 Pro」不怕迷途
智慧手錶開始朝向更「Pro」產品線邁進，三星日前推出的智慧錶Watch5系列就加入了全新產品線Galaxy Watch5 Pro，配置更進階的運動功能和強悍的硬體規格，滿足高強度的戶外運動愛好者，鏡面採用藍寶石耐刮材質、可導入GPX格式的爬山路線等，只有45mm單一錶徑，藍牙版售價15,990元、LTE版17,990元。《NOWnews今日新聞》取得實機開箱，推薦3大Pro推薦給大家參考，包括更耐刮的表面、更安心的返回計畫以及更快掌握身體狀況，整體而言雖然少了轉盤，但功能性更強，值得推薦給大家。
1.更耐刮錶面
Galaxy Watch5 Pro取消了原本三星智慧錶代表性十足的旋轉錶盤，改為觸控式設計，避免在運動期間撥轉到錶面而影響設定功能，刻意墊高採用鈦金屬材質的錶框，因此即便不慎摩擦到手錶也不會直接刮傷鏡面，而在鏡面上採用更高規的抗刮耐磨的藍寶石玻璃鏡面，通過MIL-STD-810H軍規認證，更加堅實耐用可達莫式硬度9，加上支援 5ATM 防水，可以更加放心使用。
2.更安心返回規劃
這次很大一個賣點在於可以導入GPX格式的路線圖，熱衷登山的愛好者對此功能應該不陌生。可以在出門前預先匯入GPX 檔案格式，就能依循著路線登山，且更讓人安心是能透過GPS定位記錄行經的路徑原途返回，更加安心，續航力也有大幅提升，日常生活使用可達80小時，若開啟GPS狀態則可維持20小時使用時間。
3.更快掌握身體狀況
內建三合一BioActive感應器，較前代更加貼合肌膚，透過單一晶片可以驅動光學心率、心電圖、生物電阻抗分析感應器，能進行血壓、AFib 心律不整、血氧含量等偵測功能，也可在15秒內快速了解體脂肪、骨骼肌重等身體組成數據；同時加入進階電子睡眠教練，能透過記錄睡眠深淺與打鼾週期分析用戶的睡眠品質。