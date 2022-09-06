星展銀估美聯準會9月會再升息3碼　美元第4季才會見頂　

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不僅如此，星展集團分析，，澳洲央行（RBA）、加拿大央行和歐洲央行（ECB）將分別於當地時間9月6日、7日和8日進行貨幣政策會議，預計澳洲央行及歐洲央行均將升息2碼，即0.5個百分點，加拿大央行則將升息3碼，即0.75個百分點。歐洲央行的再融資利率為0.50%，距離1至2%的中性利率仍有一段距離。加拿大央行的政策利率將略微限制在3.25%，高於2至3%的中性目標。澳洲央行的現金利率目標為2.35%，接近2.5%的中性利率，並預估澳幣兌美元可能會貶破7月中旬的低點0.6682，尤其是如果主要股市仍然呈現走弱的情況。
星展集團認為，與美國Fed一樣迫切需要對抗通膨預期失控的3大央行，只會緩解來自鷹派Fed支撐美元升值的壓力，即便貨幣政策分歧的情況正在轉變成為同步緊縮，但Fed仍被認為是相對較為鷹派的央行，經濟和政治包袱也相對較少。例如9月9日的歐盟能源部長會議討論遏制能源價格飆升的措施，歐洲央行會議可能會黯然失色。歐洲正準備迎接俄羅斯藉由無限期暫停北溪1號供應天然氣的寒冬，歐元兌美元貶破0.99至1.01近兩週的區間。
英國部份，市場普遍預期外交大臣特拉斯（Liz Truss）成為保守黨黨魁。然而，特拉斯並不受選民和保守黨議員的歡迎，特拉斯將不會有蜜月期。除了需要解決眼前的能源危機，特拉斯還需要應對生活成本危機帶來的潛在罷工的危機。她的減稅和推動對英國央行（BOE）的審查正面臨英國立法者的抵制。9月7日，英國央行行長貝利（Andrew Bailey）將在國會財政委員會面前捍衛央行的獨立性。英鎊兌美元正在測試2020年3月的低點1.1412。
星展集團也調升美元利率預測。儘管Fed緊縮政策導致市場過去數月呈現震盪，但近1周美國經濟數據仍表現穩健，8月非農就業人口新增31.5萬人，因此，星展集團預估Fed有足夠空間在年底前將聯邦基金利率升至4%（之前預測為3.5%），並對通膨高峰、Fed升息高峰和Fed官員利率言論高峰可能已經出現的觀點略為調整，目前維持通膨和通膨擔憂已達高峰觀點不變，然而對Fed升息高峰和Fed官員利率言論高峰時點可能往後延遲。整體而言，星展集團認為，6月時已反應擔憂的高峰，特別是利率的隱含波動率並未完全回到7月初的高點。
星展集團將2年期公債殖利率2022年底預估值由3.1%調升至3.7%，2023年底預估值由2.9%調升至3.4%；5年期公債殖利率2022年底預估值由2.95%調升至3.55%，2023年底預估值由2.8%調升至3.15%；10年期公債殖利率2022年底預估值由3.0%調升至3.4%，2023年預估值由2.85%調升至3.3%，但經濟放緩和Fed暫停升息應該預示著殖利率隨後也將走低。