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獨／虹夕諾雅谷關害老婦骨折不聞不問　網怒：不是第一次

▲民眾Joy（化名）投訴虹夕諾雅谷關飯店，公共空間竟然沒有安全設備，讓70歲的老母親摔跤骨折開刀，事後飯店更是不聞不問。（圖／投訴人提供）
▲民眾Joy（化名）投訴虹夕諾雅谷關飯店，公共空間竟然沒有安全設備，讓70歲的老母親摔跤骨折開刀，事後飯店更是不聞不問。（圖／投訴人提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-06 16:42:232022-09-06 16:56:42

出門旅遊住高檔飯店，原本應該高興享受，沒想到竟然斷腿回家，飯店還沒有任何關懷，實在有夠離譜！昨（5）日晚間有網友在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文，痛批位於台中谷關的「虹夕諾雅谷關飯店」，竟然公共閱覽室階梯沒有任何安全裝置，日前入住時，高齡70歲的母親不慎在閱覽室踩空摔倒，事後飯店只送上2包冰塊還有輪椅，就完全不聞不問。老母親痛了一整晚，隔天投訴人退房後趕緊帶到醫院檢查，才發現竟然是大腿骨折緊急開刀。更讓原PO氣憤的是，至今飯店人員沒有任何關懷或後續處理，令人十分失望。對此，虹夕諾雅谷關飯店表示深感遺憾，並強調在事發後皆有陸續向受害家屬關心受傷老婦。

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虹夕諾雅是日本星野集團旗下的頂級奢華度假酒店品牌.在谷關,東京,京都,富士,沖繩、竹富島、輕井澤、峇里島共計8家度假酒店。2019年6月10日開幕之後曾掀起轟動，房間很難預訂，官網顯示光是平日每晚最低要價11340元起，在谷關當地是相當新穎又高檔的飯店。

昨（5）日網友Joy（化名）在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」社團發文，開頭便直接點名「虹夕諾雅谷關飯店」痛批，表示8月30日與姊姊和妹妹帶高齡70歲的母親入住飯店，沒想到在傍晚參觀店內閱覽室時，因燈光昏暗、沒有扶手，更沒有樓梯警示邊條等，讓老母親不慎踩空，正面摔倒。Joy接受《NOWnews今日新聞》訪問時痛批：「當天無障礙通道也被擋住，聽說本來有扶手，但後來改成商品陳列架。」最讓人失望的是，不僅母親跌落當下沒有任何飯店人員發現關切，家人急忙向櫃台反映後，也沒得到積極處理態度，「他們只拿了兩包冰塊、推了輪椅來，隨後問我們要不要回房休息。」直至隔天早上因為劇烈疼痛，辦理退房後Joy趕緊帶母親回南部就醫，經醫師檢查才發現大骨骨裂，馬上晚上安排開刀留下超過30公分長刀痕，直到9/1半夜三點才回病房。

▲Joy指出母親摔倒階梯並沒有加裝扶手，是母親小心翼翼扶著商品陳列架行走，加上傍晚燈光昏暗，才不慎跌倒受傷。（圖／民眾提供）
▲Joy指出母親摔倒階梯並沒有加裝扶手，是母親小心翼翼扶著商品陳列架行走，加上傍晚燈光昏暗，才不慎跌倒受傷。（圖／民眾提供）
▲虹夕諾雅谷關飯店公共閱覽室空間，階梯沒有任何指示與安全設備，害老婦人大摔一跤骨折。（圖／投訴人Joy提供）
▲虹夕諾雅谷關飯店公共閱覽室空間，階梯沒有任何指示與安全設備，害老婦人大摔一跤骨折。（圖／投訴人Joy提供）

▲Joy痛批虹夕諾雅谷關不聞不問，事後也沒有詳細說明賠償問題，引發大票網友熱議，還有人說虹夕諾雅谷關意外不是第一次。（圖／翻攝自「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」臉書社團）
▲Joy痛批虹夕諾雅谷關不聞不問，事後也沒有詳細說明賠償問題，引發大票網友熱議，還有人說虹夕諾雅谷關意外不是第一次。（圖／翻攝自「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」臉書社團）
看到母親摔倒開刀Joy直嘆既生氣又心疼，痛批飯店不僅態度消極、傲慢，連原本應該有的公共意外險，飯店也沒出面跟家屬說明後續理賠細節，完全不聞不問。「更扯的是，飯店從頭到尾跟我們說『我們各項法規都合法。』分明是在說我們是錯的、他們是對的！」Joy也指出在社團PO文後，有多達10幾位受害者跳出踢爆自己也曾遇到過，更還有孩童撞到眼睛受傷。Joy說，這點連飯店方當下都有承認。「只是希望飯店可以盡快聯繫，給個交代。」

針對Joy爆料，記者也有去電詢問虹夕諾雅谷關，飯店方強調：「8/30事發當晚一直到9/1都有以電話和信件與貴賓家人聯繫確認狀況。」並在得知老婦送醫開刀也有由日籍總經理前往醫院探訪傷者。對於此次爆料引發臉書社團公憤，谷關飯店表示：「對於此次事件我們深感遺憾，同時也能理解貴賓以及其家人的心情，通過此次事件，我們會去檢討並且改善必要的事宜。」

▲70歲婦一直到隔天早上疼痛難耐才由家人帶回就醫，經醫師檢查發現大腿骨骨裂，緊急開刀留下超過30公分的疤痕。（圖／民眾提供）
▲70歲婦一直到隔天早上疼痛難耐才由家人帶回就醫，經醫師檢查發現大骨骨裂，緊急開刀留下超過30公分的疤痕。（圖／民眾提供）
▲虹夕諾雅谷關飯店是谷關當地相當熱門的渡假酒店，不僅假日幾乎都客滿，連平日要價都要上萬元。（圖／翻攝虹夕諾雅谷關飯店官網）
▲虹夕諾雅谷關飯店是谷關當地相當熱門的渡假酒店，不僅假日幾乎都客滿，連平日要價都要上萬元。（圖／翻攝虹夕諾雅谷關飯店官網）

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