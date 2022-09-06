半導體材料市場規模可望再突破　SEMI高峰論壇將登場

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台積電品質暨可靠性副總經理何軍指出，面對晶片的線寬越來越窄、突破摩爾定律的難度也不斷升高。為了持續實現單位面積下電晶體數倍增的挑戰，倚賴封裝技術、系統整合甚至是材料的創新與研發，都是推進先進技術持續發展的重要解方。除之之外，除了致力於製造出符合客戶期待的高性能半導體產品外，公司同時也思考著要如何能兼顧永續發展的共同目標。
SEMI 材料委員會主席暨台積電處長陳明德補充說明，近年因國際永續發展趨勢邁向新的里程碑，現階段半導體產業最優先的共同目標即為透過創新材料，在持續往先進製程邁進的旅途中同時兼顧永續發展。台積電極度重視材料品質為先進製程良率帶來的影響，已在去年打造台灣首座先進材料分析中心，把關先進製程與系統整合晶片的材料評估選用，持續優化製程良率，並以台灣為中心擴展至全球，持續推動全球產業永續發展。
SEMI自7年前即已關注到先進材料對半導體產業發展的重要性，整合產、官、學、研各界資源成立SEMI材料委員會。為促進交流與合作機會，SEMI 材料委員會從2015年起每年主辦SEMICON策略材料高峰論壇，從推動 IC 製造和封裝技術進步的材料出發，至近幾年論壇主題主要聚焦於與ESG相關之材料技術發展。展望未來，SEMI 材料委員會將持續致力於以建立半導體產業永續策略藍圖為基石，全方位推動全球及台灣半導體材料產業佈局。