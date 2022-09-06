遭諷「政二代聯軍」 陳時中籲勿貼標籤、綠高層曝幕後
民進黨台北市長參選人陳時中今（6）日原定赴新生高架橋下籃球場，不過到場後發現，台北市政府體育局於門口貼出「行政中立全民得益」廣告，謝絕候選人進入場地從事競選活動，最終陳時中不得其門而入，並在場外受訪。談到競總人員與分機被公開，被諷為「政二代聯軍」，陳時中表示，不需要貼標籤，這些年輕人沒有因此得到特權。
陳時中今日上午受訪，談到昨日國民黨台北市議員徐巧芯公布陳時中競總辦公室人員名單與分機，更指名單內有不少綠營人士子女，陳團隊因此被不少藍營人士與網友諷為「政二代聯軍」，陳時中表示，競總就是負責選舉呈現，有人幫忙都很感謝，不需要對年輕人貼標籤，這些年輕人沒有因為在自己團隊就有特權，只有得到服務的經驗。
民進黨副秘書長林鶴明也說，只要認識陳時中總部那幾位所謂的「政二代」，都知道他們從來不把父親的名字掛嘴上，更是從小幕僚幹起，拿錄音筆、寫新聞稿、訂杯水、手搖旗、送公文，每個都是苦幹實幹，送去任何地方都會是很優秀的幕僚。
林鶴明表示，陳時中競總的年輕幕僚，不論家裡有沒有政治背景，沒有一個不是這樣一步一步練出來的。更何況，民進黨的傳統是誰在選舉，大家會去支援幫忙，這有什麼好大驚小怪的？而且很多競選幕僚更是本來有自己的專業工作，但為了挺候選人，暫時放下自己的事業來幫忙的更大有人在，國民黨蔣家第三代，現在可是躺著在選台北市長，人家這種才是好命好嗎？