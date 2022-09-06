《神鬼》男星甩性侵低潮！帥氣復出獲掌聲如雷 激動落淚
演員布蘭登費雪（Brendan Fraser）曾演出許多好萊塢知名電影，更以《神鬼傳奇》系列走紅，不過他在經歷低潮後，選擇先淡出演藝圈。睽違多年後重返大銀幕的布蘭登費雪，也出席第79屆威尼斯影展，參與由他主演的《鯨》（暫譯，The Whale）首映，全場起立鼓掌6分鐘，讓他激動落下眼淚。
由戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）執導的新片《鯨》，在威尼斯影展首映，男主角布蘭登費雪原本在播映後要離開，卻在全場長達6分鐘的掌聲中停下腳步，接受眾人歡呼，也讓他激動到落下眼淚，深深一鞠躬感謝大家支持。
布蘭登費雪曾演出多部電影，演技也備受肯定，不過讓他淡出演藝圈除了經歷背部受傷、離婚之外，先前公開遭到好萊塢記者協會前主席性騷擾一事，也成為淡出原因之一。在度過長久低潮後，他以新電影《鯨》復出，是繼2013年《決戰線》後，相隔近10年復出的第一部作品，飾演一名中年出櫃的同志，還透過增胖、特效化妝，在戲中扮演272公斤的暴食症患者，相當敬業；不少人對於他的復出感到感動，紛紛直呼：「我需要這個重新站起來的故事，我太需要了。」
※【NOWnews 今日新聞
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