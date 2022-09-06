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蔡琴65歲容顏被見證「老得很好看」　40年好友追問祕訣

▲蔡琴65歲容顏被見證。（圖／記者吳雨婕攝 ,2022.03.29）
▲蔡琴65歲容顏被見證。（圖／記者吳雨婕攝 ,2022.03.29）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-09-06 14:00:00

王偉忠昨（5）日在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》訪問老友蔡琴，王偉忠透露蔡琴以前住在文青最愛的永康街，每次經過她家，只要看到她家燈亮，王偉忠都會在樓下大喊她名字，逗得蔡琴哈哈大笑，她說很喜歡那邊的房子，可是必須搬走，因為她在樓上聽到樓下觀光客說：「這就是蔡琴的家！」沒想到自己家怎麼變成觀光景點了，她當場哭笑不得。

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▲資深製作人王偉忠入主中廣流行網，開設新節目《欸！我說到哪裡了?！》。（圖／中廣提供）
▲王偉忠主持節目《欸！我說到哪裡了？》。（圖／中廣提供）
王偉忠與蔡琴同年，2人認識40年，都見證過電視與唱片的黃金時代，一陣子沒見到面，驚覺對方老得很好看，「65歲很過癮！真沒想過是這樣的感覺！」王偉忠問她神采飛揚的祕訣，蔡琴想了想說，可能是因為疫情不能離開台灣，她獨居又不需要開口說話，經常思考美好的事情，所以沒什麼煩惱，「倘若有個說不通的伴侶在身邊，那才寂寞呢！」

蔡琴9月16、17、18日要在台北國際會議中心開演唱會，3年沒開唱，讓她相當緊張，王偉忠告訴蔡琴，每個人心中都有一首蔡琴，就像他監製的舞台劇《明星養老院》裡面有句台詞「你們的一首歌、一部電影，影響我們歌迷影迷，是一輩子！」蔡琴也感動地說：「人家的人生故事全都在這首歌裡，所以我們做歌手的一定要謙卑，我的歌已經變成大家的歌了。」

今年是蔡琴踏入演藝圈的第41年，她感性的說：「每次演唱會，都覺得自己之前從沒開過演唱會，因為台上就是朝生暮死，幕起，活2個小時，落幕，就死了！」王偉忠說他看過好幾次蔡琴的演唱會，覺得除了歌唱的好，蔡琴的閒聊也很厲害。蔡琴透露，其實疫情期間有人找她開唱，說不用帶團隊，她一人去，台上放幾個假樂手，配卡啦帶就好，蔡琴秒拒絕，直說「這是什麼概念！」

蔡琴一出道就因為《恰似你的溫柔》爆紅，唱到一萬次左右，忽然覺得好煩，後來她體會到台上台下是生命的交流、靈魂的交流，在台上可以盡心盡興享受舞台，甚至只要幕一開、聽見掌聲，她大概就知道這一場的觀眾是什麼情緒性格。

▲蔡琴宣布要在台北、台中、高雄舉辦演唱會。（圖／記者吳雨婕攝 ,2022.03.29）
▲今年是蔡琴踏入演藝圈的第41年。（圖／記者吳雨婕攝 ,2022.03.29）
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