蔡琴65歲容顏被見證「老得很好看」　40年好友追問祕訣

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蔡琴9月16、17、18日要在台北國際會議中心開演唱會，3年沒開唱，讓她相當緊張，王偉忠告訴蔡琴，每個人心中都有一首蔡琴，就像他監製的舞台劇《明星養老院》裡面有句台詞「你們的一首歌、一部電影，影響我們歌迷影迷，是一輩子！」蔡琴也感動地說：「人家的人生故事全都在這首歌裡，所以我們做歌手的一定要謙卑，我的歌已經變成大家的歌了。」
今年是蔡琴踏入演藝圈的第41年，她感性的說：「每次演唱會，都覺得自己之前從沒開過演唱會，因為台上就是朝生暮死，幕起，活2個小時，落幕，就死了！」王偉忠說他看過好幾次蔡琴的演唱會，覺得除了歌唱的好，蔡琴的閒聊也很厲害。蔡琴透露，其實疫情期間有人找她開唱，說不用帶團隊，她一人去，台上放幾個假樂手，配卡啦帶就好，蔡琴秒拒絕，直說「這是什麼概念！」
蔡琴一出道就因為《恰似你的溫柔》爆紅，唱到一萬次左右，忽然覺得好煩，後來她體會到台上台下是生命的交流、靈魂的交流，在台上可以盡心盡興享受舞台，甚至只要幕一開、聽見掌聲，她大概就知道這一場的觀眾是什麼情緒性格。
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