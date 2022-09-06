未設置無人機防制系統　林俊憲轟桃機：根本開玩笑

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林俊憲指出，相較於桃機延宕，松山的無人機防制系統建置進度是國內最快的，從2020年就開始與中科院合作進行5年期試辦案，但仔細檢視其驗收時測試項目與評分標準後，發現強度完全不足，4期計畫執行59次驗收測試，每次都只飛行1架次，對於多架次同時 入侵的防護效果完全未知，此外偵測無人機項目共15分，只要1分鐘內偵測到就是滿分，連5分鐘以上也有基本分12分，相較國外以秒計算的偵測時間，這種標準形同放水。
林俊憲表示，無人機防制系統在國外已非常普遍，諸如英國、德國、以色列，而新加坡、越南、泰國等地機場都已經裝設，就連許多北約國家的軍事基地都有，且都是以同時偵測、辨識並接管上百架次為標準，相較之下松山機場的驗收標準實在太低，民航局還說要國內各大機場比照松山辦理，如此一來桃園機場不僅進度為零，建置後的效能也令人質疑。
林俊憲補充，7月22號有無人機入侵桃園機場空域，緊急停止起降34分鐘，影響17航班1094人，桃機現在臨時應急的干擾槍只能在入侵後目視驅離，機場運作已被影響；桃機與松機貴為國家門面的兩大機場，強烈質疑根本是開玩笑。
對此台北航空站主任鄭堅中說明，松機與中科院建置的無人機防制系統，目前執行狀況良好，測試方式是挑選不同機種與地點進行施放，過程中發現偵測效果較弱的位置會進行補強，若有好幾架無人機也能夠同時偵測，未來還會與中科院研究補強系統。
民防局副局長方志文說，在2017年對無人機進行管理與防制並行作業，管理方面修改《民航法》與遙控無人機管理規則，另在防制部分於2018年做整體評估與考量，松山機場在2020年建置系統，高雄機場也在今年6月建置系統，對於桃機部分由桃機公司評估中，松機驗收標準會在中科院再進行協商，讓防制更加完備。
桃園機場副總機理李俊德回應，無人機反制系統是新的裝備，之前跟中科院談了也看過松機系統，認為效果還不錯，而無人機技術不斷在演進，也在研究桃機需要什麼樣的反制設備，此案需報部核定，中科院由國防部核定，不能單方面取消，目前由上級部會協調，技術上會努力建立標準盡量與國際接軌。