U-POWER 參與電動車消防講習 分享電動車趨勢與實車體驗協助提升消防人員救援戰力
電動車車口數節節升高，電動車相關的意外事故數量亦逐漸增多。面對鋰電池特性與高電壓系統，如何正確應對處理，以能安全救援滅火成為消防弟兄最新的課題。有鑑於此，內政部消防署日前於全國舉辦3場「電動車救援訓練暨安全講習」，結合產、官、學界的合作，為全台共超過 300 名前線消防人員打下電動車消防知識與救援的基礎。新創充電營運商 U-POWER 旭電馳科研善盡企業公民責任，全程參與 3 場活動，執行長陳鵬旭於課程中分享百萬輛電動車時代快速降臨的市場趨勢，突顯電動車救援訓練的刻不容緩，同時 U-POWER 每場均準備自有3款不同品牌的電動車進行實車展示，讓消防弟兄能實際接觸了解電動車多元的設計，並直接確認實車斷電線路的方式，讓救援時能更為明快且安全地進行。
綠色運具將逐漸進入到你我生活，已是未來交通運輸產業發展的主要趨勢，也是先進城市發展的重要指標，但面對所可能造成的事故以及如何因應救援、同時保障消防人員及人民的生命財產安全則是另一個關鍵的議題。為提升對電動車事故救助及搶救能力，由內政部消防署主辦、社團法人中華民國救助技術發展與諮詢協會協辦之「電動車救援訓練暨安全講習」應際而生，分別在8/19於臺南市政府消防局、8/23於新北市消防局緊急應變指揮學院、8/26消防署竹山訓練中心，共舉辦了三場電動車安全講習，結合產、官、學界的合作，為全台共超過300名前線消防人員打下電動車消防知識與救援的基礎。
U-POWER旭電馳科研是一個電動車充電營運商的新創團隊，積極佈建環島超高速充電網絡的同時，對盡一己之力回饋社會亦不遺餘力。執行長陳鵬旭不僅全程參加三場安全講習，與前線消防人員分享對電動車產業的見解外，亦分享旭電馳科研團隊長期的電動車使用經驗，並提供目前市面上較為普遍的CCS 1及CCS 2不同充電規格與品牌的電動車讓消防人員實車體驗，旭電馳科研團隊與消防人員進行交流在緊急事故時，各車廂門開啟、斷電、甚至可能破壞以達到救援的各種資訊，而全國的消防弟兄亦能在實車上一一演練各種開啟機制、確認斷電線路位置等，以期在萬一碰到相對應車款事故時，能安全明快地進行救援，節省寶貴的時間。
未來U-POWER旭電馳科研也將扮演好企業公民的角色持續支持政府單位，在推廣電動車使用與充電體驗的同時，也與政府攜手共同推動消防安全的重要性、提升消防人員救援的知識與專業，以期保障民眾的生命財產安全。