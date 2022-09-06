VOLVO 與「YES! 來電」合作 經營第三方佈電戰略
繼陸續與 iCharging、Noodoe、EVALUE、EVOASIS 及台泥儲能合作打造「純電生活圈、環島不斷電」的充電網絡後，國際富豪汽車宣布與「YES!來電」合作，持續擴大全台第三方布電陣容，為全台 VOLVO 電動車主創造便利的電動車使用環境，讓日漸增長的電動車與 PHEV 車款能一齊加入 VOLVO 減少碳足跡的願景，為 2040 年碳中和的品牌目標盡心盡力。
國際富豪汽車為優化電動車主使用體驗，迄今全台 12 個經銷據點已有 12座 200kW DC 雙槍快速充電站以及超過 120 座以上的 AC 交流充電設施，並預計在今年底前拓展為 16 個經銷據點、18 座 DC 雙槍快速充電站及 130 座以上的 AC 交流充電設施，同時更積極與第三方布電廠商合作，以提供全台 VOLVO 車主所需的充電服務，此次與「YES! 來電」攜手，透過其布建全台 24 處 AC J1772 與 DC CCS1、CHAdeMO 等多元充電規格，讓 VOLVO 車主能更有效率運用，豐富電動車生活。
透過雙方共同對於永續經營的核心理念，特別與「YES! 來電」合作為 VOLVO 全台充電網絡再增加 24 處「YES!來電」充電站，所有 VOLVO 車主自 9/6 起都能齊享充電 8 折優惠。此外，「YES! 來電」預計在年底前再擴增至少 5 個站點， VOLVO也將持續積極增加全台充電站點，為電動車主創造最全面便利的使用情境。