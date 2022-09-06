懶人救星？全家推「宅家取」　熊貓幫領超商包裹送到家

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全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，傳統宅配有不少服務上的缺口，像是假日無配送，或是家中沒有管理員的收件者，需配合不確定的宅配時間在家等待。這次全家以4000間門市據點及店到店物流優勢，再結合pandago物流車隊24小時配送，推出超商首創的「宅家取」服務，打造便利寄件、彈性收件的全新宅配模式。
舉例來說，使用新服務寄中秋禮盒給親友，寄送者可隨時到門市寄件，待包裹到店後，收件親友在1天內任何時段，可透過簡訊連結啟動配送服務，不分平假日、30分鐘內在家就可收到，過程中可透過系統即時追蹤貨態，不用自己親自到超商取貨，也不擔心宅配來了人不在家。
包裹到店後若是超過24小時未點擊簡訊啟動配送，系統則會在晚間6點至9點自動啟動配送，避開日間上班時段，同時在收件地址鄰近門市保留三天，讓收件人也能在期間內隨時到店取貨。
新服務上線為了吸引民眾使用，原價145元，10月31日前台灣全島運費不分區域運費特價109元。針對中秋前後宅配送禮需求大增，9月7日至9月20日寄件加碼送全家購物金30元（限1萬組），9月9日至9月11日送foodpanda加菜金100元（限3千組），滿499元即可折抵。