才剛高溫乾旱、四川就地震！「旱震理論」再掀熱議

中國多地，特別是川渝地區，自7月起因為過於炎熱，加上降雨量不足，進而出現乾旱、農作物受損等情況，前一陣子在中國網路上有關「旱震理論」才剛掀起話題，當時還有中媒引述中國專家看法，聲稱科學家們沒有監測到任何大地震發生前會有的信號，結果時隔才約半個月，四川甘孜藏族自治州瀘定縣真的就發生芮氏規模6.8的地震，造成至少46人死亡、146人輕重傷，也讓「旱震理論」再次引發熱議。
綜合《中新網》等中媒報導，四川地震專家分析後認為，此次地震震央位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，雖然應該沒有發生大規模地震的危險，但研判餘震活動仍將持續一段時間。不過今年9月1日，貴州省地質環境監測院微信公眾號「貴州地災防治」才剛刊載題為《話題：大旱之後必有大震，是危言聳聽還是科學預測？》的文章，稱「大旱之後必有大震」的說法最早可以追溯到春秋戰國時期，到了現代社會，中國地質學家耿慶國開始系統研究大旱與地震之間的關係，提出了「旱震理論」，主張凡發生過6級以上大型地震的區域，在地震發生之前的1-3年間，往往會出現非常嚴重的乾旱災害。乾旱的地域越廣、持續時間越長、程度越重，所發生的地震強度就會越大、破壞力也越強。
雖然「旱震理論」在今年四川乾旱期間，一度被氣象和地理單位嗤之以鼻，但隨著瀘定地震的發生、微博熱議再起，當局不得不再次出面「闢謠」，中國地震台網中心研究員孫士鋐表示，從上世紀60年代開始，中國的地震預報領域的學術研究中出現了很多方法和理論，其中不少都存在爭議，至今都沒有定論；至於耿慶國的理論，不能就用一句「大旱之後必有大震」就標籤化、簡單化理解，更不能在一次地震發生後來過分放大、傳播這句話，在地震預報領域，也不能以一種氣象事件，就簡單進行地震預測預報。
對於乾旱和地震的關係，孫士鋐認為，人類感受到的氣候變化和地球內部的地殼運動確實會有關聯，但旱震理論研究的是嚴重乾旱與芮氏規模7或8級強震的關係，而非5級、6級；其次，乾旱有地域的前提條件，不同地區的干旱和地震無法簡單聯繫。孫士鋐也說，地震在空間上具有相對集中性的特徵，在時間上也有活躍期和平靜期的分別，但要想科學解釋這些規律性現象，目前依然是比較困難的。
不少中國民眾對「旱震理論」深信不疑，但也有人認同官方氣象單位的說法，認為只要時空、領土範圍夠大，總能中1次，虛報率還是挺高的，部分數據能對得上，不代表因果關係就可以成立。